Attraverso le parole e la musica Edoardo e Eugenio Bennato hanno deciso di descrivere questo periodo così complicato per il mondo. Un tempo sospeso che rappresenta il tema centrale di “La realtà non può essere questa”, la nuova canzone dei fratelli Bennato, composta dalle loro rispettive abitazioni. I proventi dei due artisti derivanti dalla canzone, infatti, saranno devoluti all’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno – C.T.O.) di Napoli guidato da Maurizio Di Mauro. Il Cotugno è l’ospedale dove si sta sperimentando dallo scorso mese di marzo l'efficacia del farmaco contro l'artrite (il Tolicizumab) per i pazienti in terapia intensiva a causa del Coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA). “La realtà non può essere questa” annulla le distanze fisiche e racconta il giorno dopo come spiegato da Edoardo Bennato: «È una ballata classica, che racconta questa sorta di “day after” che stiamo vivendo, che vuole trasmettere le buone vibrazioni del futuro alle porte». Musica di Edoardo e parole di Eugenio che racconta così il brano «Percepiamo diversamente la realtà rispetto a prima: la stanza è lo spazio in cui si esauriscono questi giorni, mentre il balcone è il luogo che ci collega con il mondo esterno. Il web, invece, è da qualche tempo la prigione dove rischiamo di perdere il rapporto vero: guardarsi negli occhi, parlarsi da vicino».

Il testo di “La realtà non può essere questa”

Il video della canzone “La realtà non può essere questa” è stato realizzato nelle abitazioni di due artisti ed è disponibile dal 17 aprile. Seppur lontani, i fratelli Bennato non hanno avuto difficoltà nel comporre il brano. Come dichiarato da Eugenio e Edoardo «la creatività non conosce ostacoli, è una canzone nata in poco tempo, immediata come la realtà che ci si è presentata davanti». I fratelli Bennato tornano quindi a collaborare dopo le canzoni “Venderò”, “Tutto Sbagliato Baby” e “Non È Amore”. Il testo di “La realtà non può essere questa”:

La realtà è tutta in questa stanza

nella rete che annulla ogni distanza

la realtà è fuori dal balcone,

nella rete che diventa una prigione…

La realtà è tutta l’illusione

di chitarre che suonano da sole

nel silenzio di nessuna festa

la realtà non puo’ essere questa..

Quest’amore non può esser virtuale

ha bisogno di parole, di parole sussurrate…

Di parole che tu sola puoi sentire

ha bisogno delle strade e di tutto il mondo da scoprire…

La realtà è correre nel vento

nella gara di nessun traguardo

nell’amore che sventola nel porto

la realtà non può essere altro…

E non può rinunciare ai sogni

e sognare le parole nuove

di coscienze pronte a dire basta

la realtà non può essere questa…

La realtà è tutta da rifare

è la vita che non si può fermare

e che canta la sua ribellione

alla rete che diventa una prigione…

E non basta vivere l’illusione

di chitarre che suonano da sole

nel silenzio di nessuna festa

la realtà non può essere questa”.