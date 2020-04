David Guetta in concerto in streaming per beneficenza

Scende in campo anche David Guetta contro il coronavirus. Il dj francese ha annunciato un live set di due ore in streaming per sabato 18 aprile a sostegno della lotta globale contro la pandemia da Covid-19 (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA). Guetta si esibirà da una location speciale a Miami e raccoglierà fondi per Who, Feeding South Florida, Feeding America e la fondazione francese Hôpitaux de Paris. La performance di Guetta, dal titolo “United ad Homt”, inizierà alla mezzanotte italiana e potrà essere seguita live sui canali social media del produttore francese: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter Twitch. Alcuni residenti di Miami potranno avere la fortuna di vedere la performance di Guetta dai loro balconi. L'obiettivo dell’artista parigino è quello di ispirare ed unire i fan di tutto il mondo attraverso la musica e agire uniti per far fronte a questa nuova ed imprevista sfida. «Sono molto entusiasta di condividere quello che è un progetto che cercavo di mettere in piedi già da un po' - dice il dj – il mio cuore va a tutte le persone che stanno soffrendo per questa pandemia e spero che questo evento in live streaming unirà la gente e aiuterà a raccogliere soldi per i più bisognosi». Feeding South Florida cercherà di distribuire più di un milione di pasti nella regione mentre Feeding America, l’organizzazione più grande di tutta la nazione per il sostegno a chi non ha un pasto, farà lo stesso a livello nazionale; Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France ha invece la missione di migliorare le condizioni dei lavoratori nelle strutture mediche e dei pazienti negli ospedali di tutta la Francia; il Covid-19 Solidarity Response Fund della World Health Organization garantisce che i lavoratori in prima linea siano equipaggiati con il giusto materiale protettivo, che i pazienti ricevano le cure adeguate, e a sostegno di una velocizzazione della ricerca indirizzata a trovare un vaccino, i test e vari trattamenti per la malattia. Per effettuare donazioni basterà passare dal sito ufficiale di David Guetta.

L’ultimo singolo “Detroit 3AM”

David Guetta era passato in Italia a novembre con un live a Bologna e aveva fatto appena in tempo a lanciare il suo ultimo singolo poco prima dell’esplosione della pandemia. Il 6 marzo, infatti, aveva lanciato il brano “Detroit 3AM”, realizzato insieme al dj danese Morten. Un’ode alla mecca della musica techno, Detroit, e i suoi leggendari dj. I due dj avevano già collaborato nei mesi precedenti per “Never Be Alone” insieme ad Aloe Blacc e per il remix-tributo ad Avicii “Heaven”.

David Guetta, il Re Mida della musica da ballare

David Guetta nasce a Parigi e inizia ancora adolescente la sua carriera nei club della capitale francese, per poi approdare a Ibiza in veste di dj resident del Pacha e dell’Ushuaia. L’artista parigino è protagonista di innumerevoli tour mondiali e headliner nei più importanti festival di musica elettronica e dance. Nel corso degli anni, grazie alle sue hit e alle innumerevoli collaborazioni con cantanti e dj di fama internazionale, si è affermato come il numero uno alla consolle. A quattro anni di distanza dalla pubblicazione di “Listen”, il 14 settembre 2018 il top dj francese ha pubblicato “7”, l’ultimo album ricco di importanti collaborazioni con artisti quali Justin Bieber, Sia, Martin Garrix e Nicki Minaj.