Britney Spears parla di Justin Timberlake dopo quasi 20 anni

di Matteo Rossini

Dopo le parole di Justin Timberlake sulla Principessa del Pop, ora è stata quest’ultima a parlare del cantante. Scopriamo insieme lo scambio di messaggi delle due stelle indiscusse della discografia mondiale.

Britney Spears e Justin Timberlake: la storia d’amore

Siamo alla fine degli anni ’90 quando la voce di “Piece of Me” incontra una delle stelle maggiormente in ascesa di quel periodo, il suo nome è Justin Timberlake; i due ragazzi si innamorano e il mondo non può far altro che restare a guardare.

Britney Spears e l’ex componente degli ‘NSYNC diventano una delle coppie più discusse, seguite e amate al mondo, litri e litri di inchiostro vengono versati per raccontare le loro uscite e la relazione più popolare del momento. Dopo quasi vent’anni dalla fine della storia d’amore, pochi giorni fa Justin Timberlake ha parlato di uno degli outfit più famosi del mondo dello spettacolo, ovvero il completo di denim sfoggiato in occasione degli American Music Awards del 2001. Ora, la palla è passata all’inarrivabile “Miss American dream since I was seventeen”.

Britney Spears: le parole su Justin Timberlake

Nelle scorse ore Britney Spears ha condiviso un video sul suo profilo Instagram che vanta più di ventitré milioni di follower. La cantante ha pubblicato un filmato della sua quarantena mentre appare intenta a ballare in casa, la musica in sottofondo? Una canzone di Justin Timberlake!

La popstar (qui potete trovare le foto del fidanzato) ha scritto un messaggio che ha subito conquistato il web, infatti al momento il post conta oltre 350.000 like e tre milioni di visualizzazioni, questo l’inizio: “Questa è la mia versione di Snapchat o TikTok o una di quelle altre cose cool che si fanno in questi giorni. Come vedete non sto veramente ballando, sono soltanto molto annoiata”.

In seguito, Britney Spears ha aggiunto: “Lo so che vent’anni fa abbiamo avuto una delle più grandi rotture al mondo, ma quest’uomo è geniale. Justin, la canzone è fantastica!”.

Le parole della cantante hanno subito fatto il giro del web arrivando anche a Justin Timberlake che ha commentato con delle emoticon divertite.