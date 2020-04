Il Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) porta alla cancellazione di un altro festival. Questa volta è il caso di Tomorrowland 2020, uno dei festival più importanti di musica elettronica internazionale. Gli organizzatori hanno pubblicato sui social un breve messaggio dove ufficializzano la cancellazione del live che si tiene a Boom, in Belgio. "Con grande dolore vi comunichiamo che il Tomorrowland non potrà avere luogo nel 2020. Comprendiamo e sosteniamo le ordinanze governative", queste le parole pubblicate su Instagram. C’era grande attesa per l’edizione di quest’anno prevista nei weekend del 17-19 luglio e del 24-26 luglio. Tra gli artisti previsti e che si sarebbero alternati sul palco c’erano David Guetta, Steve Aoki, Dmitri Vegas, Marshmello, Robin Schulz, Tiesto, Martin Garrix, Lost Frequencies e Afrojack.

Le date annunciate per Tomorrowland 2021

Per Tomorrowland 2020 sono stati venduti 400 mila biglietti e nei prossimi giorni coloro che avevano acquistato il tagliando conosceranno le modalità per l'eventuale rimborso o per renderli validi per il 2021. Infatti gli organizzatori hanno già pubblicato le date per Tomorrowland 2021 dando così appuntamento a tutti fan per i weekend 16-18 luglio e del 24-25 luglio. Tomorowland nasce nel 2005 ed è organizzato dalla ID&T nel vasto parco de Schorre, nei pressi della cittadina di Boom. Le decorazioni fantasy ed elementi come fuochi d'artificio, fontane d'acqua, fumo e coriandoli hanno caratterizzato fin da subito questo evento live. Nel corso degli anni l’organizzazione ha conquistato diversi record come nel 2011 quando Tomorrowland ha raggiunto le 120.000 presenze in tre giorni. L’anno successivo sono stati preparati 16 palchi in cui vari disk jockey si alternavano per 12 ore al giorno, mentre durante il weekend si sono contati 180.000 visitatori.

Tomorrowland e le edizioni in giro per il mondo

Il grande successo del festival ha portato anche diversi spin off. Nel 2013 venne annunciata un’edizione americana che però si è tenuta solo per tre anni. Per il decimo anniversario invece gli organizzatori hanno dato vita ad un’edizione brasiliana, replicata poi nel 2016. Tre anni dopo è nato Tomorrowland Winter in programma sulle Alpi francesi nel mese di marzo. L’ultima edizione di Tomorrowland ha visto la riproposizione del tema conduttore “The Book of Wisdom” così come avvenuto 15 anni prima. Per l’occasione si sono esibiti 1 000 artisti tra i quali Tiësto, Armin van Buuren, Carl Cox, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, The Chainsmokers, Dj Snake, KSHMR, Alesso, Vini Vici, Armin van Buuren, Lost Frequencies e Steve Aoki (3 Are Legend).