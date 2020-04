A causa dei provvedimenti presi dal governo italiano per contrastare la diffusione del Coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA), tutti i concerti in programma in questi mesi sono stati rinviati. Anche gli Eugenio in Via Di Gioia hanno dovuto posticipare il loro tour, già quasi completamente sold out: le date inizialmente previste a marzo hanno subito un doppio rinvio, prima ad aprile e ora direttamente al mese di novembre 2020. La tournée è stata didascalicamente chiamata “Le facciamo tutte”: la band, infatti, porterà in scena l’intero repertorio in due ore di concerto.

Eugenio in Via Di Gioia: le nuove date del tour

I concerti degli Eugenio in Via i Gioia nei grandi club italiani sono stati riprogrammati per il prossimo autunno, a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli show avrebbero dovuto andare in scena lo scorso marzo, poi ad aprile, e ora il definitivo e ufficiale rinvio al mese di novembre. La band inizierà il tour giocando in casa, con il live al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) in programma per il 2 novembre 2020, per poi far tappa all’Estragon di Bologna il 3 novembre, all’Atlantico di Roma il 4 novembre e all’Alcatraz di Milano l’8 novembre. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Per chi non riuscirà ad esserci in quelle giornate, è possibile rivendere i biglietti sulla piattaforma Fansale di TicketOne. Il tour ha già registrato il tutto esaurito in prevendita per tutte le date in programma, ad eccezione della tappa a Roma. Per chi vuole assistere al concerto romano degli Eugenio in via di gioia, i biglietti sono ancora disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 20 euro + diritti di prevendita. Ecco il calendario aggiornato degli Eugenio in Via Di Gioia:

2 novembre 2020 Torino, Teatro della Concordia (recupero data del 10 marzo, già posticipata al 21 aprile)

3 novembre 2020 Bologna, Estragon Club (recupero data del 15 marzo, già posticipata al 22 aprile)

4 novembre 2020 Roma, Atlantico Club (recupero data del 16 marzo, già posticipata al 23 aprile)

8 novembre 2020 Milano, Alcatraz Club (recupero data del 12 marzo, già posticipata al 29 aprile)

Gli Eugenio in Via Di Gioia ai tempi della quarantena

Nemmeno la distanza imposta dall’emergenza Coronavirus ha fermato la creatività degli Eugenio in Via Di Gioia e dei loro fan. In sostituzione a un concerto rinviato, la band ha realizzato un video improvvisato del singolo “Altrove” coinvolgendo i fan attraverso i social. Nel montaggio si sono unite tutte le parti di brano che ciascuno ha suonato rigorosamente dalla propria casa. «Abbiamo notato che per la prima volta il mondo reale sta facendo rete nel virtuale. Sta creando a partire da lì, anziché approdandovici», con queste parole gli Eugenio in Via Di Gioia hanno ampliato il loro esperimento artistico/sociale invitando chiunque a cantare e suonare la loro “Lettera al prossimo”. Tutti i video ricevuti e montanti (oltre 200 in un solo giorno) hanno dato vita a una bellissima canzone collettiva con l’obiettivo di raccogliere il piccolo contributo di tutti per rafforzare gli ospedali e le strutture sanitarie del territorio piemontese. Lo stesso è avvenuto con la terza creazione, un nuovo video di “Tsunami” (il brano presentato dalla band a Sanremo Giovani 2020), con protagonisti i fan nelle proprie camere e salotti. Gli Eugenio in Via Di Gioia ci hanno illuminato e fatto riflettere trovando un po’ di luce in questo momento buio: «Questa è la crisi più grande che il questo nostro tempo abbia mai affrontato, dimostriamoci pronti a trasformarla nella migliore opportunità da cogliere, nella solitudine più profonda e introspettiva e in una nuova collettività interconnessa!».