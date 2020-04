Alessio Creatura, il singolo è François: l'ANTEPRIMA

Tra tutte le espressioni artistiche è la canzone che avverto come necessità dell’anima, la ritengo il più potente mezzo di trasmissione delle emozioni. Ho sempre pensato che la musica fosse il pretesto per condividere stati d’animo, solitudini, gioie, passioni, amori, delusioni, speranze, tensioni, progetti e perché no, per dare voce anche a molte persone zittite dalle brutture del mondo, di fronte ad una società malata e piena di sè. In particolare, avvertivo da tempo il bisogno di dar voce alle donne, spesso discriminate e costrette a mostrarsi aggressive, mascoline, per competere in una società profondamente maschilista e prepotente. Così ho scritto “François”. È questo il titolo della canzone, un nome francese volutamente declinato al maschile, che va ad enfatizzare la storia di una donna che con forza d’animo, abnegazione e sacrificio si è cucita addosso una corazza fisica e mentale dopo anni di sofferenze e abusi.



Ho voluto scrivere una canzone che invitasse a non rinunciare alla propria femminilità, nel rispetto della propria individualità e di ogni diversità, liberandosi da modelli stereotipati finalizzati al piacere altrui. “François” è la storia di tante donne, troppe, che a causa del proprio vissuto, hanno perso qualsiasi interesse nei confronti della vita, scegliendo di chiudersi a riccio nella loro solitudine e disperazione. Questa donna tuttavia non si perde d’animo, regala a stessa una possibilità e cerca di reagire, imparando a riprendersi il proprio tempo, le cure e le attenzioni che si merita, riscoprendosi forte e femminile ed amandosi per come è. Ho pensato che il modo migliore di raccontare questa storia tramite immagini fosse quello di rappresentare in video una classica giornata di allenamento in palestra.



Quale migliore scena che quella di “François” che cerca di riaffermare sè stessa e di cancellare il passato a colpi di pugni, bilancieri ed esercizi? Quando arriva sera, alla fine dell’allenamento, fa tesoro dei consigli del suo coach ed ostenta la sua vittoria, indossando una cintura da campionessa, poi sceglie di deporre le armi e di esprimere il suo essere donna attraverso una sfavillante e audace femminilità diretta verso una notte magica, fatta di leggerezza e divertimento… già… “ma dovresti uscire, la vita è breve per capire, perché mai dalla cinta in giù finisce l’uomo e inizi…tu!”. Il messaggio è chiaro: Donna vivi la tua vita senza mai snaturarti per niente e nessuno.