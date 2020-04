Samantha Fox, che fine ha fatto l’icona anni 80

E’ stata un mito della musica degli anni Ottanta. Samantha Fox, la bellissima cantante britannica voce di “Touch Me (I Want Your Body)” ha ormai alle spalle gli anni d’oro della sua carriera, ma continua a restare nel mondo dello spettacolo. Di recente, però, ha fatto parlare di sé più per la sua vita privata che per la sua arte. Dopo che nel 2003 aveva fatto outing svelando la sua omosessualità e il suo rapporto con la manager Myra Stratton (scomparsa per un tumore nel 2015), la cantante inglese era pronta a convolare a nozze con Linda Olsen, ma l’emergenza coronavirus ha costretto le due a rinviare il tutto a data da destinarsi.

Gli esordi da modella e lo sbarco nel mondo della musica

La passione per la musica la Fox la sviluppa già da adolescente, formando il suo primo gruppo nel 1980, quando di anni ne ha appena 14. Strappa anche un contratto con la Lamborghini Records, ma preferisce mettere da parte la musica quando l’indubbia bellezza le apre le porte delle passarelle. Nel 1983 appare per la prima volta in topless sul Sun, popolare tabloid britannico, e successivamente a quegli scatti, si fa assicurare il seno per 250 mila sterline. Vince per tre anni di fila il premio di “Ragazza dell’anno della Pagina 3” del Sun ma la carriera di modella non la affascina più di tanto. Così nel 1986 la abbandona per tornare al suo primo amore, la musica, e l’esordio è subito al fulmicotone: l’album “Touch Me”, trainato dall’omonimo singolo, è un successo planetario che fa della Fox una star internazionale. Il disco arriva alla numero 3 in Inghilterra e alla 4 negli Stati Uniti, ma raggiunge la numero 1 in molti altri paesi del mondo e i successivi singoli entrano tutti in Top 10. I successivi dischi “Samantha Fox” e “I Wanna Have Some Fun” non confermano il successo del primo, ma ne consolidano comunque la fama, portandola a diventare anche conduttrice di MTV. Il flop del quarto album “Just One Night” del 1991 porta la Fox ad allontanarsi per un po’ dal mondo della musica.

Il ritorno alla musica e il coming out

Il ritorno alla musica arriva nel 1997 con un altro insuccesso, “21st Century Fox”, e iniziano a circolare voci sempre più insistenti sui suoi orientamenti sessuali, nonostante le confermate relazioni con Paul Stanley dei Kiss prima e Cris Bonacci dei Girlschool poi. Nel 2003 arriva il coming out: Samantha Fox ammette di non sapere se è lesbica o meno ma di amare Myra Stratton, la sua manager. Il periodo felice sotto il profilo amoroso è compensato dagli screzi con il padre sulla gestione del suo patrimonio che finiscono in tribunale, ma le turbolenze stimolano la creatività della Fox, che manda in stampa nel 2005 quello che, a oggi, è il suo ultimo album di inediti, “Angel with an Attitude”. Da allora l’artista inglese ha fatto la spola tra tv e musica, partecipando a diversi reality show ma collaborando con diversi musicisti per singoli e raccolte varie. L’ultimo singolo che la porta la sua firma è “Hot Boy” del 2018, brano inciso per la colonna sonora del film svedese “Videomannen”.