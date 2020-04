Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero è nato a Porto Rico il 15 aprile del 1978 per poi trasferirsi con la sua famiglia a Orlando, in Florida dove ha studiato musica alla Florida State University e ha conseguito un master in Vocal Performance. Nel 1998 registra il suo primo album, Comenzaré, che arriva fino all'undicesima posizione nella Latin Billboard Chart e ottiene un discreto successo nei paesi centroamericani. Ancora oggi il cantante di fama mondiale non ha abbandonato la sua terra natale, e vive tra gli Stati Uniti e il Porto Rico.

Despacito, la hit dell'estate 2017

Pur essendo apprezzato in America e nel mondo latino già negli anni Duemila, è nel 2017 che fa il boom in tutto il mondo, con la collaborazione straordinaria con Daddy Yankee. I due credono di creare il pezzo dell’estate 2017 e invece creano un pezzo senza tempo: Despacito. Una canzone che ha fatto ballare e continua a far ballare ancora oggi in tutte le discoteche del mondo e che ha inanellato record su record, collezionando oltre 5,9 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Il singolo Despacito, tra i più venduti nel nostro paese, imperversa ovunque sui social tanto da aver registrato circa 270 milioni di streaming da Spotify e oltre 825 milioni di visualizzazioni del relativo video. Nel 2018 collabora con Eros Ramazzotti all brano Per le strade una canzone, singolo contenuto nell'album Vita ce n'è. Nel 2019 fa uscire il suo album Vida, anticipato dal singolo Echame la Culpa: Luis Fonsi e Demi Lovato fanno coppia in questa canzone.

Carriera e vita privata

Luis Fonsi non è solo un bravo cantante, infatti, è noto e apprezzato anche per le sue doti di attore e protagonista di telenovelas. Tra questa la più nota è una serie tv messicana, Corazones al limite, che lo vede tra i protagonisti. In passato ha fatto parte degli attori della serie per il piccolo schermo (Nickelodeon) Taina. È stato sposato con l'attrice Adamari Lopez dal 2006 al 2010 e al momento è legato sentimentalmente alla modella Agueda Lopez, madre dei suoi due figli, Mikaela e Rocco. Da sempre innamorato della sua città natale, Luis Fonsi nel suo singolo parla proprio di Porto Rico, come si può notare dalle parole della canzone stessa. Il suo enorme successo di pubblico, lo ha portato anche a presenziare all’Accademia Svedese, nel 2009, per cantare in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel per la pace consegnato a Barack Obama.