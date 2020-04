Coronavirus, Lady Gaga scrive ai leader mondiali su Twitter

Lady Gaga sta prendendo parte attivamente nella lotta contro il Coronavirus. Sfruttando la sua fama mondiale di stella del pop, l’artista ha ricordato ai fan l’importanza di restare a casa e ha partecipato all’organizzazione del grande evento virtuale di beneficenza “One World: Together At Home” per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Parte di questa iniziativa sono anche i messaggi personalizzati su Twitter scritti da Lady Gaga e indirizzati a tre leader mondiali. Ad essere chiamati in causa sono stati il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La cantante ha chiesto loro di sostenere le attività di ricerca in atto per trovare un vaccino contro il Covid-19, in particolare ha citato la fondazione di ricerca Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, l'organizzazione internazionale per i vaccini Gavi e l’impegno delle Nazioni Unite nella ricerca di una cura all'epidemia.

“One World: Together At Home”: l’iniziativa e i concerti di beneficenza virtuali

Global Citizen, con la collaborazione di Lady Gaga, ha organizzato un concerto - evento mondiale per celebrare e supportare gli operatori sanitari e tutti coloro coinvolti in prima linea nella lotta contro il Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA). Lo show sarà trasmesso negli Stati Uniti sabato 18 aprile alle 20, ora di New York, e domenica 19 aprile a mezzanotte per tutto il resto del mondo. A presentare le esibizioni saranno Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Gli ospiti che parteciperanno alla serata, direttamente in collegamento dalla propria casa, sono tantissimi: Paul McCartney, Elton John, Zucchero, Alicia Keys, Chris Martin dei Coldplay, Eddie Vedder dei Pearl Jam, Andrea Bocelli, The Killers, Annie Lennox, Pharrell Williams, Taylor Swift, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Billie Eilish e moltissime altre star internazionali. Per sostenere l’iniziativa, in una settimana sono stati raccolti già 35 milioni di dollari a favore dell'OMS.

Gli appelli di Lady Gaga sui social

Lady Gaga ha più volte posto l’accento sull’importanza di restare a casa per vincere la battaglia contro il Coronavirus. Sui social ha scritto messaggi e condiviso riflessioni per cercare di sensibilizzare i suoi milioni di follower: «Non è la cosa più facile da fare per tutti noi adesso, ma l’auto-isolamento è quella più gentile e salutare» e ancora «Accettiamo che ci saranno molti momenti in cui ci sentiamo impotenti e senza controllo, ma possiamo riempire quello spazio con la gentilezza ed essere parte della soluzione di un problema mondiale. Così abbiamo il controllo. Possiamo creare la guarigione imparando ad essere gentili e prendendoci cura di noi stessi e degli altri durante questo periodo». Lady Gaga avrebbe dovuto pubblicare il suo nuovo album “Chromatica” il 10 aprile 2020, ma ha deciso di posticiparne l’uscita a causa della pandemia di Coronavirus che tutto il mondo sta affrontando in questo momento: «È un momento frenetico e spaventoso per tutti noi, e anche se credo che l’arte sia tra le cose più potenti che abbiamo per offrire gioia e cura gli uni agli altri in tempi come questo, non mi sembra giusto pubblicare l’album con tutto quello che sta succedendo durante questa pandemia globale. Invece, preferisco che passiamo il tempo cercando di trovare delle soluzioni».