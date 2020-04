STAYmONday, oltre 50 artisti contro la violenza

Il mondo della musica è fatto di palchi e di live che, per andare in scena, hanno bisogno di grande lavoro dietro le quinte. In questo momento i palchi reali sono fermi: #StayON ha cercato di tenerli vivi in modo virtuale. Il parallelismo con la vita di tutti i giorni è calzante: la vita pubblica - “il palco” - fatta di incontri, passeggiate all’aperto, viaggi e convivialità è ferma, ciò che rimane è solo il “dietro le quinte”, il "dietro la porta di casa". In questo momento di crisi sanitaria le nostre case sono i posti sicuri. Restare a casa è un dovere civile innanzitutto. Purtroppo per le donne vittime di violenza domestica quel #iorestoacasa è una condanna: casa può diventare per loro un luogo di sopraffazione, controllo e denigrazione costanti, dove aumenta il rischio per la loro incolumità e per la loro stessa vita. Ma i centri antiviolenza della rete D.i.Re sono sempre attivi per trovare una via d'uscita.



In una Pasquetta che non ci consentirà di riunirci per passare insieme la giornata suonando, cantando e ballando in compagnia, #STAYmONday vuole ricreare un’atmosfera di condivisione attraverso una maratona di dodici ore - dalle ore 11.00 alle ore 23.00 - di musica, teatro e parole sui palchi virtuali che hanno aderito a #StayON. La direzione artistica dell’evento è affidata a Roy Paci e Rodrigo D’Erasmo. Hanno già aderito a #STAYmONday Ascanio Celestini, Dente, Dimartino, Diodato, Enrico Gabrielli, Enzo Savastano, Frankie hi-nrg mc, Ghemon, Giovanni Succi, Guido Catalano, Jo Squillo, Malika Ayane, Pau (Negrita), Piero Pelù, Roberto Lipari, Tommaso Sacchi, Tosca, Valentina Pitzalis, Vasco Brondi.



#STAYmONday sarà a sostegno dell’Associazione Nazionale D.i.Re “Donne in Rete contro la violenza”, la prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali gestiti da associazioni di donne.