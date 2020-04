di Joe Bastianich

1.ROLLING STONES – GIMME SHELTER

Oltre ad essere la canzone più appropriata per riflettere gli avvenimenti di un’era, se quel genio di Martin Scorzese l’ha scelta come colonna sonora per Goodfellas – Quei Bavi Ragazzi, potevo io non farlo?! Una delle migliori canzoni della storia.

2.RYAN ADAMS – COME PICK ME UP

La più triste tra tutte le canzoni d’amore tristi. La disperazione data dalla solitudine e dalla perdita dell’amore è quasi palpabile. Nei suoi pezzi Ryan Adams trasmette emozioni sincere, reali, che ti coinvolgono. Per questo da quando ho ricominciato a suonare lui è la mia più grande ispirazione.

3.LED ZEPPELIN – THE ROVER

Il loro lato più rock che ha portato a quel grande capolavoro che è Physical Graffiti.

Non è un segreto che i LZ siano stati il gruppo che mi ha sconvolto di più nella vita, ho iniziato ad ascoltarli prima di compiere 10 anni e ancora ad oggi … non ho nessuna intenzione di smettere.

4.TOM WAITS – HOPE I DON’T FALL IN LOVE WITH YOU

Forse il più grande cantautore di tutti i tempi: voce graffiante, grande personalità e talento unico. Immancabile nel mio repertorio!

5. GRAHAM PARSONS – GOLDEN DOORS TO INFINITY

A cui dobbiamo la comparsa dello stile American Country Rock. Un cantautore lungimirante che ha saputo unire non solo la tradizione musicale country con il rock and roll degli anni ‘70 ma anche (e soprattutto) due mie grandi passioni.

6. NEIL YOUNG – FROM HANK TO HENDRIX

Non un grande classico, che sarebbe stato troppo semplice scegliere, ma un pezzo più contemporaneo che lascia ironicamente frastornati. Una canzone che dimostra come un grande artista possa cambiare il suo stile, evolvendo, raccontandoci il suo viaggio, la sua storia, pur rimanendo fedele a se stesso

7. DE ANDRÈ – ANDREA

Il Bob Dylan italiano, un ammaliante paroliere dallo stile schietto e coraggioso. Faber è riuscito a trasmettere, senza mai nascondersi, la storia di un Paese e le sue vicissitudini, emozionando anche al di fuori dei suoi confini.

8. BOB DYLAN – I SHALL BE RELEASED

Forse avrei dovuto citare Elvis ma il ruolo che ha giocato Bob Dylan negli ultimi cinquant’anni come rappresentante dello stile americano e del genere gospel è impagabile. Chi riesce a non cantare una sua canzone?

9. FOO FIGHTERS – EVERLONG

Dave è un amico, ho passato così tanto tempo con lui e ai sui concerti … questa canzone unisce tutto ciò che li rappresenta: hard rock and roll e melodie acustiche. Ha ritmo e poetica, è un evergreen insomma.

10. DECEMBERIST – DOWN BY THE WATER

Largo alle nuove generazioni. Un gruppo giovane capace di trarre ispirazione dalla grande tradizione e di innovarla in chiave personale portando sul palco ballate narrative a ritmo di rock. Questo è il futuro.