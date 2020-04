Selena Gomez, testo e traduzione del nuovo singolo Boyfriend

Selena Gomez ha pubblicato il nuovo singolo “Boyfriend”, uno dei tre brani inediti presenti nella versione deluxe dell’album “Rare”. Un bellissimo regalo per tutti i fan che da tempo aspettavano questa canzone, considerata speciale dalla stessa artista. In merito a “Boyfriend”, Selena Gomez ha dichiarato: “Molti di voi sanno quanto io sia entusiasta di pubblicare Boyfriend. È un brano spensierato che parla del come cadere e rialzarsi più volte e più volte quando si è innamorati, ma è anche una presa di coscienza del fatto che non si ha bisogno di nessuno al di fuori di se stessi per essere felici”. In un post su Instagram Selena Gomez (qui le foto più belle) ha spiegato che il brano è stato scritto prima di questo periodo di crisi, ma dato il contesto nel quale ci troviamo oggi, ha voluto essere chiara nel dire che un ragazzo non è minimamente compreso nella lista delle sue priorità in questo momento. Il messaggio si chiude con la raccomandazione di stare attenti: “Come il resto del mondo, sto pregando per la sicurezza, l'unità e la guarigione durante questa pandemia”.

Il testo di “Boyfriend”

I want a boyfriend

But I just keep hitting dead ends

Try to take a shortcut, but I get cut again and again

I want a boyfriend

Tell me, are there any good ones left?

I keep finding wrong ones, but I want love again and again

I want a boyfriend

[Verse 1]

I been up all night

Pretty restlessly

Think I might know why

I’ve been doing just fine

But baby, that don’t mean

That I’m feeling anti you and me

[Pre-Chorus]

There’s a difference between a want and a need

Some nights, I just want more than me

I know that there’s a fine line between

It’s not what I need, but (Yeah)

[Chorus]

I want a boyfriend

But I just keep hitting dead ends

Try to take a shortcut, but I get cut again and again

I want a boyfriend

Tell me, are there any good ones left?

I keep finding wrong ones, but I want love again and again

[Post-Chorus]

I want a boyfriend

I want a boyfriend

[Verse 2]

I could phone a friend, use a hotline or something

But that won’t get the job done

‘Cause every time I try

Every time they lie

I get a little anti you and me

[Pre-Chorus]

There’s a difference between a want and a need

Some nights, I just want more than me

I know that there’s a fine line between

It’s not what I need, but

[Chorus]

I want a boyfriend

But I just keep hitting dead ends

Try to take a shortcut, but I get cut again and again

I want a boyfriend

Tell me, are there any good ones left?

I keep finding wrong ones, but I want love again and again

[Outro]

I want a boyfriend

I want a boyfriend (I try to)

I want a

I want a boyfriend

I want a.

La traduzione di “Boyfriend”

Voglio un ragazzo

Ma continuo a imboccare strade senza fine

Provo a prendere una scorciatoia, ma continuo a essere tagliata ancora e ancora

Voglio un ragazzo

Dimmi, ne sono rimasti di buoni?

Continuo a trovare quelli sbagliati, ma voglio amore ancora e ancora

Voglio un ragazzo

[Verso 1]

Sono stata sveglia tutta notte

Piuttosto irrequieta

Credo di sapere perchè

Sto abbastanza bene

Ma tesoro questo non significa

Che mi sento contraria a me e te

[Pre-Ritornello]

C’è differenza tra una volontà e un bisogno

Alcune notti, voglio semplicemente più di me stessa

So che c’è una linea sottile tra le due cose

Non è quello di cui ho bisogno ma

[Ritornello]

Voglio un ragazzo

Ma continuo a imboccare strade senza fine

Provo a prendere una scorciatoia, ma continuo a essere tagliata ancora e ancora

Voglio un ragazzo

Dimmi, ne sono rimasti di buoni?

Continuo a trovare quelli sbagliati, ma voglio amore ancora e ancora

[Post-Ritornello]

Voglio un ragazzo

Voglio un ragazzo

[Verso 2]

Potrei chiamare un amico, usare una hotline o qualcosa di simile

Ma quello non farebbe il giusto lavoro

Perchè ogni volta che ci provo

Ogni volta che loro mentono

Mi sento leggermente contraria a me e te

[Pre-Ritornello]

C’è differenza tra una volontà e un bisogno

Alcune notti, voglio semplicemente più di me stessa

So che c’è una linea sottile tra le due cose

Non è quello di cui ho bisogno ma

[Ritornello]

Voglio un ragazzo

Ma continuo a imboccare strade senza fine

Provo a prendere una scorciatoia, ma continuo a essere tagliata ancora e ancora

Voglio un ragazzo

Dimmi, ne sono rimasti di buoni?

Continuo a trovare quelli sbagliati, ma voglio amore ancora e ancora

[Outro]

Voglio un ragazzo

Voglio un ragazzo (Ci provo)

Voglio un

Voglio un ragazzo

Voglio un.