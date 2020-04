di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



La storia inizia in Svizzera e si concretizza in Italia nel 2012 in un libro (edito da Laterza). Che oggi diventa audio-libro. Si intitola Salento Fuoco e Fumo ed è scritto da Nadu Popu, storico membro dei Sud Sound System, band salentina che nel 2021 celebra i suoi primi trent'anni di storia. Ecco come un cantante, un armonicista, un autore legato alla sua terra, sempre pronto a metterci la faccia (e senza maschera) nelle battaglie sociali, ha trasformato un incontro in una storia, in un qualcosa che è più di un romanzo, perché racconta di consapevolezza, rinascita e onestà, morale e intellettuale: "Premesso che mi piace leggere, la mia media è di almeno due libri al mese, mi trovavo in Svizzera e a fine concerto incontro un ragazzo salentino. Ci siamo messi a parlare in dialetto, all'estero sono momenti speciali. Non era il migrante tradizionale: ha capito che in famiglia c’è qualcosa che non tornava, lui era un universitario a pochi esami dalla laurea e lo trovo in Svizzera a fare il lavapiatti. Poi ha aggiunto che se ne è andato perché ha gli nostri stessi valori. Mi ha chiesto di scrivere una canzone sulla sua storia e mi ha innescato un senso di responsabilità, non potevo evadere quella promessa. E' nato il libro nel 2012 e dopo anni mi sono accorto che ripetevo sempre le stesse cose durante le presentazioni. La ho cambiata in monologo e ho coinvolto la band, e siamo andati a oltre cento repliche, in un unplugged show. Da amante di Carmelo Bene mi ha dato voglia di dare importanza alla voce e in questi giorni ne ho fatto un audiolibro accompagnato dalla musica". Per quanto concerne i Sud Sound System, Popu anticipa che a maggio uscirà un singolo e che sono una ventina i brani pronti. Ecco il suo risveglio in musica per predisporsi a una buona giornata.



Joy in the morning – Alton Allis

E’ uno dei pilastri del reggae e questo titolo è perfetto. Lui è un grande artista cui tutti siamo debitori.



Sun is shining – Bob Marley

E' la canzone per quando hai bisogno di aurora, delle volte che hai incontrato l’alba andando a pesca: vedi il buio che si consuma e la sottile linea arancione che poi diventa palla.



I Want To Wake Up With You – Ken Boothe

Una canzone d’amore per chi si sveglia con la propria compagna. Promette una giornata migliore con chi ami.



Wake te town – U Roy

Racchiude tutta la nostra esperienza musicale. Il raggamuffin è l'aspetto giornalistico della musica, quello che denuncia. I Public Enemy dissero, per esempio, che l'Hip Hop è la CNN dei Poveri.



Israelites – Desmond Dekker & The Aces

Stupenda, la ho ballata tante volte negli anni Ottanta. Grazie a lei ci svegliamo tutti col ritmo alto nel sangue.



Me basta lu sule – Sud Sound System

Si commenta da sola col suo titolo. Canzone nata sulla spiaggia.



Sciamu a Ballare – Sud Sound System

Dopo avere faticato a ballare aspetti la mattina.



La megghiu medicina – Sud Sound System

La migliore medicina è la musica che ti trasmette energia. Soprattutto oggi che ogni mattina speriamo che la pandemia passi.



Destiny – Buju Banton

Mi ricorda il risveglio in Giamaica, che senti addosso quel caldo umido. Penso al ghetto di Kingston dove nonostante la miseria speri sempre in un mondo migliore.



Morning is coming – Sting & Shaggy

Mi piace unire due culture diverse ma non distanti e che si sono corteggiate a lungo. Basti pensare a Bob Marley con i Rolling Stones.