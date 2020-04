Conan Gray è l'artista del mese selezionato come Up Next

Conan Gray è il nuovo artista Up Next, l'iniziativa mensile di Apple Music mirata a identificare, presentare e dare visibilità ai talenti emergenti con le carte in regola per diventare delle star. Reduce dal recente lancio con ottimi risultati del suo primo album, Kid Krow (Republic Records), Gray si unisce ad artisti del calibro di Billie Eilish, Victoria Monét, Bad Bunny e altri già identificati come Up Next come importante voce e storyteller che si rivolge a un pubblico di giovani, e non solo, nell'ambito della musica e della cultura pop di oggi. Dopo aver raggiunto precocemente la fama online come YouTuber con un ampio seguito, questa pop star del Texas sta godendo di un successo che non accenna a diminuire nell'industria discografica grazie alla sua capacità di mostrare una saggezza e una vulnerabilità fuori dal comune nei testi dei suoi brani pop irresistibili e memorabili,profondamente personali e al tempo stesso universali.



Il sound di Gray è apparso in primo piano in diversi spazi di Apple Music dedicati alla musica Pop e alle Hit, fra cui note playlist come Today’s Hits, A-List Pop, In My Room, Mellow Days, Future Hits, The Beats 1 List, Teen Pop Hits e altre ancora. La settimana in cui è uscito Kid Krow ha raggiunto la vetta della classifica dei primi 15 album di musica Pop su Apple Music, inoltre è stato designato come "Miglior debutto di un nuovo artista sulla Billboard Top 200" dopo aver conquistato il quinto posto nella classifica generale degli Album compilata dalla rivista, il primo in quella degli Album di musica pop e il secondo in quella degli Album più venduti. A oggi, la sua musica è stata identificata da Shazam per utenti di 169 Paesi.



"Essere scelto come artista Up Next di Apple è molto cool" ha detto Conan Gray. "Ho visto così tanti dei miei artisti preferiti essere riconosciuti come Up Next che trovarmi ora nella stessa posizione è davvero pazzesco. Non avrei mai pensato che sarei arrivato a questo punto scrivendo canzoni nella mia camera da letto. Ne sono molto grato".



“Conan Gray è l'emblema di un self-made artist nel mondo della musica di oggi" ha detto la voce di Apple Music Travis Mills. "Abbiamo il privilegio di osservarlo mentre scopre in tempo reale sé stesso, il suo talento e le sue capacità, malgrado ci stia già regalando brani incredibili. Sta letteralmente tracciando il percorso da seguire per giovani talenti intenzionati, guidandoli ad aprirsi un varco, a correre rischi, a essere vulnerabili e a trasformare le proprie esperienze di vita in opere d'arte. Possiamo dire senza ombra di dubbio che questo è solo l'inizio per Conan Gray".



Il cortometraggio Up Next su Gray, girato con iPhone 11 Pro, viene lanciato oggi in esclusiva su Apple Music e può essere visto cliccando QUI. Nel video Gray dialoga con Apple Music spiegando che cosa significhi per lui comunicare la verità tramite la sua attività artistica, come sia stato per lui crescere sentendosi un outsider nella sua città natale, Georgetown (Texas), e come il suo primo singolo "Idle Town" abbia lanciato la sua carriera come musicista. Gray offre ai suoi fan la possibilità di sbirciare dietro le quinte, raccontando di aver fatto ricorso a piattaforme come YouTube come àncora di salvezza in giovane età, trovando un rifugio dalle avversità che hanno caratterizzato la sua infanzia. "Internet è stato il primo posto in cui la gente mi ha detto che andava tutto bene anche se ero strano" ha raccontato Gray ad Apple Music. "Era il mio diario. Penso che chiunque possa identificarsi nei sentimenti che vivi nel tuo piccolo mondo."