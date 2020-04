Per la quarta volta in 68 anni di regno, la regina Elisabetta ha inviato un messaggio alla sua nazione. Un discorso nato dalla necessità di ringraziare tutti gli inglesi per l’impegno profuso durante l’emergenza coronavirus. La regina ha sottolineato l’importanza di restare uniti in questo momento complicato per tutti e di estrema difficoltà e ha ricordato quando con la sorella Margaret inviò un messaggio via radio alla nazione durante la Seconda guerra mondiale. Era il 1940 e ha ricordato come oggi, ancora una volta, molti sono addolorati dalla separazione dai propri affetti. Ma oggi, come allora, tutti sanno nel profondo che questa è la cosa giusta da fare. Per concludere il suo discorso ha poi citato una canzone del 1939 di Vera Lynn: “Dobbiamo consolarci che mentre potremmo avere ancora molto da sopportare, torneranno giorni migliori: saremo di nuovo con i nostri amici; saremo di nuovo con le nostre famiglie; ci rincontreremo (We will meet again)”.

La storia della canzone “We’ll meet again”

“We’ll meet again” è una canzone scritta da Ross Parker e Hughie Charles, e interpretata da Vera Lynn. Divenne popolare durante gli anni della Seconda guerra mondiale e simbolo di speranza per i soldati che speravano di riabbracciare presto le loro famiglie. Il brano di Vera Lynn ha subito ottenuto un riscontro notevole dopo la citazione della Regina Elisabetta ed è rientrata nella classifica dei singoli più venduti e scaricati. Attiva fino al 1995, Vera Lynn ha compiuto da poco 103 anni e ha incoraggiato i suoi connazionali spronandoli a trovare momenti di gioia. Vera leggenda della musica britannica, nel 2009 è diventata la più anziana artista vivente ad entrare nella classifica dei 20 album più venduti del Regno Unito grazie al greatest hits “We'll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn”. Negli anni Quaranta aumentò la sua popolarità grazie a “Sincerely Yours”, show radiofonico dove cantava e leggeva le lettere delle persone che la guerra aveva separato. Il brano ‘We’ll Meet Again’ era la sigla di chiusura di ogni puntata.

Il testo di “We’ll meet again”

We'll meet again

Don't know where

Don't know when

But I know we'll meet again some sunny day

Keep smiling through

Just like you always do

'Till the blue skies drive the dark clouds far away

So will you please say hello

To the folks that I know

Tell them I won't be long

They'll be happy to know

That as you saw me go

I was singing this song

We'll meet again

Don't know where

Don't know when

But I know we'll meet again some sunny day

