Elodie, da Andromeda a Margarita: le canzoni più famose

Elodie è una delle giovani cantanti più amate dal pubblico. Dopo aver partecipato ad X Factor e raggiunto il secondo posto ad Amici la sua carriera è decollata grazie al primo album “Un'altra vita”, scritto da Fabrizio Moro e prodotto da Emma Marrone. Il disco di debutto è stato certificato disco d'oro dalla FIMI per le oltre 25.000 copie vendute. Tre gli album in carriera per Elodie e tantissime le collaborazioni che le hanno permesso di cimentarsi con più generi e continuare la sua costante ricerca verso un sound che la rispecchiasse. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2017 con un brano scritto sempre da Emma Marrone, ha pubblicato il suo secondo album “Tutta colpa mia”. Il biennio 2018-2019 è di preparazione e studio con tante collaborazioni e hit che le permettono di conquistare le classifiche digitali per due estati consecutive. È solo l’inizio di una nuova Elodie che ritorna al Festival di Sanremo nel 2020 con “Andromeda”, scritta da Mahmood e Dardust. Il brano raggiunge il settimo posto in finale e diventa uno dei più trasmessi e apprezzati in radio. Con l’album “This is Elodie”, la cantante romana trova la sua dimensione e si impone nuovamente tra gli artisti più amati. Queste le canzoni più famose di Elodie (scopri quanto conosci Elodie):

Andromeda

Nero Bali

Margarita

Pensare Male

Tutta colpa mia

Andromeda

“Andromeda” è la canzone con cui Elodie torna al Festival di Sanremo. Scritta da Mahmood e Dardust, ha conquistato il disco d’oro per le oltre 35 mila copie vendute. Il brano parla di una relazione nata con un uomo più grande ma incapace di poter mettere le basi di una storia seria. È uno dei singoli estratti dall’album “This is Elodie” e quello scelto per anticiparne l’uscita in digitale avvenuta a febbraio 2020. Dal brano sono stati creati anche due remix.

Nero Bali

Con “Nero Bali” Elodie (20 foto da Instagram) mette a segno il suo primo tormentone estivo. Il brano vede la partecipazione di Gué Pequeno e Michele Bravi e ha venduto oltre 100 mila copie diventando una delle canzoni più ascoltate del 2018. Sulla collaborazione l’artista ha dichiarato: «Ho scelto di cantare con Michele perché oltre ad essere un artista, è principalmente un amico. Tra noi c'è sintonia e stima reciproca. Gué invece è il mio rapper preferito». La canzone è stata scritta da Dardust, Mahmood e Gué Pequeno.

Margarita

Scritta da Marracash, Lorenzo Fragola, Carl Brave & Franco 126, “Margarita” è prodotta da Takagi e Ketra e permette ad Elodie di imporsi anche nell’estate 2019. Ancora due dischi di platino con un video che sfiora la cifra di ottanta milioni di visualizzazioni. L’incontro con Marracash diviene fondamentale anche per la vita privata di Elodie, infatti dopo la collaborazione i due artisti hanno intrapreso una relazione.

Pensare Male

Prima di “Margarita”, la primavera del 2019 era stata caratterizzata da un’altra collaborazione di Elodie con i The Kolors. “Pensare male” conquista un disco di platino ed è tra le canzoni più trasmesse dell’anno. Anche questo brano è presente nell’album “This is Elodie”. Per il gruppo e l’artista rappresenta un altro passo verso nuove sonorità. La canzone scritta da Stash, leader dei The Kolors, e Davide Petrella è nata in una notte ed è una fotografia di quello che si vive tra i 25 e i 35 anni.

Tutta colpa mia

Tra i brani più famosi di Elodie c’è anche “Tutta colpa mia”, scritto da Emma Marrone, Oscar Angiuli, Francesco Cianciola e Giovanni Pollex. Presentato al Festival di Sanremo 2017, è stato certificato disco di platino per le oltre 50 mila copie vendute. La canzone ha raggiunto l’ottavo posto in classifica al Festival ed è il primo estratto dall’album “Tutta colpa mia”.