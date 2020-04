Levante: annullati i concerti del tour europeo

Anche i concerti di Levante nelle città d’Europa hanno risentito dell’emergenza sanitaria mondiale causata dal Coronavirus. Il tour europeo dalla cantautrice è stato annullato a seguito delle misure speciali a salvaguardia della salute pubblica per l’emergenza Covid-19. Gli show previsti nel mese di maggio a Bruxelles, Amsterdam, Londra, Parigi, Madrid e Barcellona non potranno andare in scena. OTR Live, organizzatori della tournée, ha comunicato che per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti in prevendita sarà possibile ricevere il rimborso, le modalità saranno comunicate agli utenti da ogni singola location entro lunedì 6 aprile.

Gli show annullati del tour europeo

Dopo la sua prima esperienza al Festival di Sanremo 2020, Levante sarebbe dovuta partire per il tour europeo nel mese di maggio. Tutti i concerti di questa tournée sono stati annullati a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco le date saltate, per le quali è possibile chiedere il rimborso per tutti coloro già in possesso del biglietto:

13 maggio - Bruxelles - VK

14 maggio - Amsterdam - Q Factory

16 maggio - Londra - O2 Academy Islington

18 maggio - Parigi - Cafè de la danse

30 maggio - Madrid - Sala Shoko

31 maggio - Barcellona - Festival Itmakes

Il “Magmamemoria MMXX tour” di Levante in Italia: tutti i concerti

I concerti di Levante oltreconfine sono stati annullati, ma per ora restano confermate le date estive in Italia del “Magmamemoria MMXX tour”. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Tikibombom”, la cantautrice ha pubblicato “Magmamemoria MMXX”, edizione speciale del suo ultimo album contenente quattro bonus track e “Magmamemoria live”, registrato durante il concerto tenutosi al Mediolanum Forum di Assago (Milano) lo scorso novembre. Quest’estate Levante è attesa sui palchi all’aperto di tutta Italia, tra i concerti già annunciati e ad ora confermati c’è lo show del 2 luglio per la preview del Goa Boa Festival di Genova, l’appuntamneto del 10 luglio a Brescia in Piazza della Loggia, il 17 luglio a Sogliano al Rubicone (FC) al Sogliano Summer Festival, il 23 luglio a Montesilvano (PE) al Terrasound, il 30 luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma, l’1 agosto a Patti Marina (ME) in occasione dell’Indiegeno Fest e l’8 agosto all’Oversound Music Festival di Lecce. I biglietti per assistere agli spettacoli italiani del “Magmamemoria MMXX tour” sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 20 euro + diritti di prevendita e variano in base al posto scelto e alla location selezionata. Ecco tutte le date attualmente in calendario per il “Magmamemoria MMXX tour”: