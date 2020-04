James Blake, oggi il concerto in streaming su Instagram

Dall’arrivo del lockdown, numerosi artisti italiani e internazionali si sono cimentati in dirette Instagram per intrattenere i propri followers. C’è chi ha pensato di scambiare qualche chiacchera con colleghi, chi invece ha puntato sulla dimensione live e su piccoli concerti organizzati in casa. Tra questi c’è James Blake che quasi una volta a settimana dedica qualche ora alla musica dal vivo. Esibizioni piano e voce che attirano sempre più utenti con l’artista che si è cimentato sia con brani del proprio repertorio sia con numerose cover. Dopo aver sorpreso tutti nelle prime due dirette Instagram, James Blake ha dato appuntamento a tutti ad oggi 6 aprile alle ore 22 per un altro piccolo concerto per tenere compagnia in questi giorni complicati per tutti. Con questo post ha annunciato l’arrivo di una nuova live su Instagram: «Ve l’avevo detto che sarebbe successo nuovamente l’ho detto a tutti voi e voi mi avete creduto. E così succederà, ne abbiamo l’evidenza. Sono grandi soddisfazioni».

I concerti su Instagram di James Blake

A fare compagnia all’artista c’è la compagna Jameela Jamil anche lei in quarantena e che aiuta nell’organizzazione e nelle riprese. Tra una canzone e l’altra l’attrice e conduttrice televisiva ha spezzato l’atmosfera con alcuni applausi spontanei che hanno entusiasmato i follower e provocato qualche sorriso imbarazzato dello stesso James Blake. Per chi ha perso le prime dirette Instagram è possibile recuperare lo streaming integrale sul profilo di James Blake. Inoltre il cantautore ha pubblicato anche i video delle cover di “Godspeed” di Frank Ocean e “when the party’s over” di Billie Eilish. Tra le altre canzoni eseguite dall’artista ci sono “Retrograde” e “Life Round Here”, tra i brani preferiti del suo repertorio oltre alle cover di “A Case Of You” di Joni Mitchell e “No Surprises” dei Radiohead.

La carriera di James Blake

L’iniziativa di James Blake nasce per contrastare l’isolamento e la distanza sociale cui questa pandemia ci ha costretti. Una scelta controcorrente per un artista che non ha mai fatto della sua presenza sui social una prerogativa. La sua carriera è iniziata nel 2010 con una serie di EP mentre l’anno successivo dà vita al primo album omonimo. Nel 2013 arriva “Overgrown” con cui ha ricevuto il Mercury Prize. Con il ritmo di un album ogni tre anni arrivano nel 2016 “The Color in Anything” e nel 2019 “Assume Form”. Grazie alla partecipazione nel brano “King’s Dead” insieme a Jay Rock, Kendrick Lamar e Future ha conquistato il Grammy Award nella categoria Best Rap Performance. James Blake si è fatto apprezzare anche come produttore e ha infatti lavorato con Beyoncé, Jay-Z, Frank Ocean, Kendrick Lamar, Travis Scott, Chance the Rapper, André 3000, Drake e Stevie Wonder.