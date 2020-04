di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Contaminazioni, sentimenti, grinta, coraggio...servirebbe un vocabolario di soli aggettivi per raccontare il nuovo singolo dei Seveso Casino Palace, band che con la sua dirompente energia Rock aveva annichilito, nel 2018, il popolo di X Factor. Loro sono Silvia Ansaldi (20 anni, voce), Gianluca Vergani (24 anni, lead guitar), Salvatore Falzone (26 anni, basso), Fabiana Lauro (22 anni, tastiere) e Alessandro D’amico (24 anni, batteria). Di quello che è il loro percorso dopo il talent di Sky Uno ho parlato con la frontwoman Silvia Ansaldi.



Partiamo dal nuovo singolo: Come Dici Tu ha subito una trasformazione strada facendo.

Lavoriamo molto singolarmente, quando ho scritto questo testo aveva una valenza sentimentale, era destinata a essere una canzone d’amore ma col tempo la abbiamo ripresa ed è emerso il bisogno di parlare a più persone, un messaggio più diretto e meno intimo.

Un raro segnale di apertura creativa.

Abbiamo sempre creduto nella libertà di espressione e ci è sempre appartenuta anche singolarmente e fin da piccoli. Per noi è importante che ognuno viva secondo la sua natura, il messaggio è non vivo la mia vita come dici tu.

Che è da sempre la filosofia del gruppo.

Faremo sempre quello in cui crediamo individualmente e come gruppo, di qualunque cosa si tratti. Abbiamo sempre cercato di rompere regole e schemi.

Sieti membri di un gruppo o amici?

Quando ci siamo conosciuti venivamo da posti ed esperienze totalmente diversi e nel tempo è nata una amicizia che ha superato la musica, ci consideriamo una famiglia.

Dopo X Factor vi siete concessi un tempo lungo di maturazione: anche questo è inusuale.

Andiamo fieri dell’avere preso i nostri tempi. A X Factor abbiamo partecipato quasi per gioco, ne abbiamo parlato molto tra noi e non pensavamo di essere scelti.

Invece siete piaciuti.

Quando ci hanno preso ci siamo detti: cerchiamo di fare il meglio e vediamo fin dove arriviamo.

Come è andata?

Ci siamo divertiti un sacco, abbiamo conosciuto persone fantastiche e scoperto cosa significa lavorare nella musica. Usciti da lì ci siamo presi i nostri tempi, come ti ho detto non amiamo i limiti. Ci aggiungo che io ho avuto problemi alle corde vocali e abbiamo poi lavorato ai nostri pezzi e riarrangiato il repertorio.

Siete stati parecchio in giro, questo va sottolineato.

Le richieste di live arrivavano ed era bello perché siamo nati per suonare. Nel 2019 abbiamo fatto un tour di 30 date in giro per l’Italia, da maggio a settembre.

Siete passati dall'inglese all'italiano.

La differenza di lingua rientra nelle nostre tempistiche. Siamo nati con l'inglese e un repertorio molto vasto. Poi abbiamo capito che il nostro pubblico aveva bisogno dell’italiano e abbiamo cercato di andare con i testi il più lontano possibile dalla banalità. All’inizio eravamo disperati perché l’inglese ci piace molto, la nostra ispirazione è inglese e americana. Ma ora siamo felici così.

Questa scelta come inciderà sul vostro futuro?

Al momento i progetti restano in stand by per la quarantena. C'è un EP che uscirà a breve, il nostro addio alle cover: d’ora in poi proporremo solo repertorio nostro. Non ci diamo tempistiche per un album, vogliamo le cose fatte bene.

Chi sono i Seveso Casino Palace?

Ci definiamo artisti.

Una curiosità infine: che ascolti per il piacere di farlo?

Come band proveniamo tutti da ascolti diversi. Io ti posso dire che sono la più estrema: in particolare mi dedico a rhythm 'n' blues, al pop, a cose più tranquille. Sto cercando un rhythm 'n' blues degli anni nostri dopo quello fantastico degli anni Novanta. E’ un genere musicale che non sempre è compreso ma ti assicuro che è fantastico. Il mio primo concerto, indimenticabile, fu al Forum di Assago con

Beyoncé e le Destiny's Child. Lei è incredibile.