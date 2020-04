Lous and The Yakuza collabora con Tha Supreme e Mara Sattei nel remix di “Dilemme”

Dopo aver riscosso un grande successo con il brano “Dilemme”, Lous and The Yakuza torna con una versione remix e la collaborazione di Tha Supreme e Mara Sattei. Rispetto all’originale, Tha Supreme e Mara Sattei aggiungono due strofe in italiano. L’album di debutto di Lous and The Yakuza “Gore” sarà pubblicato il 5 giugno 2020. Il brano “Dilemme” racconta la vita e le sue sfumature, l’amore così vicino all’odio, la gioia che si trasforma velocemente in sofferenza. Lous and The Yakuza fa riferimento alla scelta tra vivere una vita sociale o eremitica. A produrre il brano c’è anche El Guincho, colui che ha lavorato all’esplosione di Rosalía. Nella versione remix si aggiungono Mara Sattei, giovane rapper fenomeno del web e il fratello Tha Supreme, giovane producer e rapper che ha conquistato critica e pubblico con l’album di debutto “23 6451”.

Il testo di “Dilemme”

[Strofa 1: Lous and The Yakuza]

Au plus j’ai la haine

Au plus ils me font de la peine

Ce n’est pas un drame

Si je ne fais plus la fête

Lous, es-tu sereine

Ou fais-tu juste la guerre?

La vie est une chienne

Qu’il faut tenir en laisse

Vivre me hante

Tout ce qui m’entoure m’a rendu méchante

Si je rate, je recommence

Quand je suis triste, je chante

Ne jamais tout donner de moi

Dans ce monde c’est le diable qui est roi

Elles me disent que j’ai la poisse

« Blague à part » devient « Lous à part »

[Pre-Ritornello]

Seule, seule, seule

[Ritornello] [x2]

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na

[Strofa 2: tha S.]

Yah, ho un dilemma nella testa ta-ta-ta-ta-ta

Perché quando si arrabbia bagna tutta casa

Perché quella bastarda finge di amarmi

Fa’ rabbia, ti passerà contro

Un due tre quattro

Tu un po’ distratto

Non sei una promessa

Sei uno Youtuber pacco

Con i miei fratelli un passo metti se passo

Per insulti col caxxo che lego un cappio

Se butti la tua vita in quella di un altro

Me ne fot*e di starti solo lontano

O-o-ok o-o gang

Faccio il pazzo nel tuo iPhone

Mi chiama, richiama ma non ci vado

D’accordo se non è d’accordo il mio iPod

Non so come fare se ti rifai con ‘ina

Fotto nemici dai continua

Che ti rimetto in fila

Chiedi come sto in prima

C’ho dilemmi in cantina

[Ritornello: Lous and The Yakuza & (tha Supreme)]

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na (Na na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na (Na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na (Na na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na (Na na na na)

[Strofa 3: Mara S.]

Ehi

Ascolto note impresse

Come fosse un cd

Piango e lo detesto

Mi chiudessi qui dentro un universo

Ruota come un backflip

Faccio un passo lento, muove come un trip

Schivo e lancio come a tennis (tennis)

Mi rimbalza fuori campo grezzo

In questa vita non ho mezzi (mezzi)

Ma se perdi vuoi rifarne a meno (meno)

Ballo e faccio un giro sopra un’eclissi (eclissi)

Il tempo cura ogni scazzo vero (vero)

La mia solitudine quanto è triste (è triste)

Chi s’attorciglia gioca a [?]

Siamo estremi forse è colpa nostra

I miei dilemmi sono un treno in corsa

Forse è il mare che pace non trova

Poi si smuove dentro come su una giostra

Siamo fermi o no

Sali e scendi no, non mi prendi

Si, siamo in piedi, oh no (Ehi)

I miei dilemmi, oh no

[Ritornello: Lous and The Yakuza & (Mara Sattei)]

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na (Na na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na (Na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na (Na na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na (Na na na na).