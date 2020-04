Emanuele Prisano racconta l'Orgoglio: il VIDEO in ANTEPRIMA

Mi presento: mi chiamo Emanuele Prisano, in arte EMA e vengo da un piccolo paesino in provincia di Roma, Palombara Sabina.

La musica mi ha aiutato molto ad emergere da me stesso, sono un ragazzo timido e solitamente tendo a tenermi tutto dentro. Il mio mezzo di comunicazione, cioè il canto, mi ha dato la forza e il coraggio per uscire pian piano dalla mia zona di confort, il mio guscio: se ripenso a ieri, ero il classico ragazzo che stava in disparte, zitto in un angolo con i suoi sogni e mai avrei pensato di poter salire su un palco e cantare davanti a delle persone. Ricordo ancora con affetto il mio primo saggio alla scuola di musica: sono salito su quel palco che tremavo come una foglia e ho provato a farmi forza pensando che in qualche modo avrei dovuto farcela, così mi sono attaccato all'asta del microfono e ho cominciato a cantare con il risultato di ricevere un bel applauso.



Esibizione dopo esibizione mi sono fortificato e ho preso consapevolezza delle mie potenzialità, ho capito che anche io potevo regalare qualcosa alle persone attraverso quel fantastico strumento che è la musica.



In quest'occasione vorrei parlarvi proprio di lei, la mia musica. Dopo aver riscosso un discreto successo con il mio precedente singolo Ci vuole coraggio, brano che parla di un' esperienza personale tra i banchi di scuola alle prese con il bullismo, oggi presento in anteprima esclusiva il mio nuovo inedito dal titolo Orgoglio. Questo brano nasce dall'esigenza di racchiudere un altro pezzo della mia vita, fatto di sbagli, di scelte, di ricordi e, sicuramente, di Orgoglio. Quando due persone, in questo caso due amici, litigano e si mette di mezzo l'orgoglio, va a sgretolarsi un rapporto in partenza sano. Ho imparato con il tempo e con l'esperienza personale, che questo sentimento è veramente in grado di distruggere anche le relazioni con le persone a cui vogliamo più bene.

In Orgoglio racconto quindi di un'amicizia finita e la malinconia nel ricordo di essa. Ho imparato che litigare serve per capirsi meglio e deve essere fatto solo in modo costruttivo: si deve imparare dai propri errori cercando di non ripeterli e sopratutto è importante non perdere il controllo facendoci sovrastare proprio da questo sentimento chiamato Orgoglio. Il video che accompagna il singolo, si sposa perfettamente con il testo del brano e racconta di come tornare sui propri passi a volte può tornare utile per cercare di capire i propri sbagli. Anche i posti ci parlano, i luoghi in cui abbiamo vissuto raccontano il nostro passato e così come location è stato scelto un posto dalle ambientazioni magiche come il lago di Braies. A rappresentare i ricordi della mia infanzia e adolescenza, un forziere dal quale estraggo oggetti sepolti insieme al mio amico ormai perduto. Nel video mi avventuro quindi alla ricerca di qualcosa che abbiamo sepolto insieme i nostri ricordi. Spero davvero che questa traccia possa entrare, almeno un po', nel cuore di tutti voi.

Buon ascolto e buona visione a tutti.

EMA