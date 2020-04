Lil Jolie, la fuga dal passato brilla come Diamanti

(@BassoFabrizio)



I Diamanti di Lil Jolie trasmettono raggi di luce. Sono lo stimolo a non avere paura di affrontare altre dimensioni, a non sentirsi inadeguati. Lil Jolie, vero nome Angela Ciancio, classe Duemila, si è fatta conoscere su Soundcloud e dopo il brano Farsi Male è arrivato il contratto con Warner. Ci siamo sentiti al telefono.



Angela perché Diamanti?

Parla di tenebre e luce che è poi quello che stiamo vivendo il titolo più adatto.

Dopo una adolescenza difficile ti stai prendendo le tue rivincite.

Ed è una bella soddisfazione, uno schiaffo morale a chi non ci credeva in. E ci aggiungo che quelle stesse persone che mi irridevano ora mi scrivono per complimentarsi.

Vieni dalla provincia: un limite?

La provincia non mi avrebbe fatto emergere, ho dovuto cercare un modo per evadere. La rabbia mi ha fatto scappare.

In Farsi male liquidi un amore passato.

Quella parte di me non esiste più ma bisogna ricordare, è errato dimenticare. Non esiste più quella Lil e non so ancora chi sono, sono tante persone messe insieme, questo è il bello, che posso variare ogni volta.

Stai lavorando?

Finalmente mi sono arrivate le casse e dunque ora sono attrezzata per fare musica da casa. Non vedevo l’ora di poter tornare a Napoli, che mi manca tantissimo, e a Milano perché voglio andare in studio, entrare nel giro degli artisti.

So che hai iniziato con una chitarrina a sei anni.

La chitarra esiste ancora e sta a casa del nonno ma la voglio tenere io e prima o poi la porterò a casa. E' proprio una chitarrina piccolina.

C'è stato un momento in cui hai capito che la musica non era più un gioco?

Quando ho visto i numeri che facevo ho capito che qualcosa stava cambiando e poi quando ho firmato il contratto con Warner. E' stato un mix di emozioni stupende.

Sei considerata un simbolo della Generazione Z: ti ci ritrovi?

Mi riconosco nella mia generazione anche se in troppi ora vogliono dare un contributo. Però è in questi momenti che è bello sentirsi parte di una comunità. Sto scoprendo cose che mi prima mi sembravano banali, a partire dal riavvicinarsi alla famiglia.

Nel tempo libero cosa ascolti?

Resto sempre orientata sul Rhythm 'n' Blues che ritengo il mio genere di riferimento e che mi porta ispirazione.