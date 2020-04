Brunori Sas, è uscito il nuovo singolo Capita Così: il testo

Il testo di “Capita Così”, nuovo singolo di Brunori Sas tratto dall’album “Cip!”, certificato disco d’oro, Questo pomeriggio alle ore 16.30 Dario Brunori collegato in diretta con SkyTg24

“Capita Così” è il terzo singolo estratto dall’album “Cip!” di Brunori Sas, pubblicato lo scorso gennaio. Dopo “Al di Là dell’Amore” e “Per Due Che Come Noi”, il cantautore calabrese propone un testo introspettivo che racconta del tempo che passa, del ticchettio delle lancette della vita. L’album “Cip!” è certificato disco d’oro ed è composto da 11 brani. “Capita Così” è una riflessione sul fare i conti con ciò che si è diventati, con le responsabilità che ci si deve assumere. La giostra della vita che ti sorprende quando meno te lo aspetti con momenti felici. Ma l’esistenza è anche eventi imprevedibili e dolori, con gli affetti che scompaiono e magari abbiamo il rimpianto di non aver detto o di aver detto troppo.

Il testo di “Capita Così” di Brunori Sas

Questo il testo di “Capita Così”, nuovo singolo di Brunori Sas:

Capita così

Che un bel giorno ti guardi allo specchio

E ti trovi più vecchio

Di parecchio

Capita così

Che ti affidi all'ennesima dieta

A un cantante che sembra un profeta

Che ti dice che bella la vita

Anche se capita così

Anche quando tuo padre scompare senza neanche avvisare

E senza fare rumore

Senza darti un minuto

Per potergli dire

Che gli hai voluto bene

E che ti manca da morire

Anche se ormai sei grande

E se sembri un gigante

Ma ti senti piccolo, minuscolo

Ti senti ridicolo

Sei ridicolo

Quando pensi che sei uno su sette miliardi

E che tanto comunque oramai è troppo tardi

Oramai è troppo tardi

Perché capita così

Ma non eri tu che il bello della vita

È riuscire a rientrare in partita

Quando sembra finita

Me l'hai insegnato tu

Che la felicità non è una colpa

E che puoi tornare a ridere ancora

Ancora una volta

Ma ti senti piccolo, minuscolo

Ti senti ridicolo

Sei ridicolo

Quando pensi che sei uno su sette miliardi

E che tanto comunque oramai è troppo tardi

Oramai è troppo tardi

E accade il miracolo

È un miracolo

Accade in un attimo

È un attimo

Una gioia che inganna di nuovo il tuo cuore

Che ti fa dire che in fondo alla fine va bene

E alla fine va bene

Anche se capita così

Anche se capita così

Anche se capita così

Anche se capita così

Anche se capita così.

Il tour di Brunori Sas

Dopo il rinvio per la pandemia che ha colpito l’Italia, Brunori Sas sarà in tour a partire dal 14 novembre 2020. Per l’estate però sono previste quattro date speciali a Milano, Roma, Barolo e Lucca. Questo il calendario: