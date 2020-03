6 canzoni e album in uscita ad aprile 2020

La pandemia legata al coronavirus ha posto un freno totale al mondo del cinema e delle serie TV. Tanti i film rinviati al 2021, tra i quali anche titoli di grande rilevanza come “No Time To Die”, ovvero l’ultimo James Bond con Daniel Craig. Resiste invece l’ambito musicale, nonostante svariati rinvii decisi da numerosi artisti.

La situazione mondiale, in questo settore, varia di giorno in giorno. Basti pensare a Sam Smith, che aveva annunciato il suo nuovo album per l’1 maggio 2020. Il titolo annunciato era “To Die For”, ma ora nulla è più certo. L’artista inglese ha infatti deciso di tornare a scrivere, modificando il lavoro ormai concluso, alla luce dei nuovi eventi globali. Anche il titolo non sembra più convincerlo e così ai fan non resta che attendere.

Non uscirà neanche “Chromatica”, il sesto progetto in studio di Lady Gaga. La data indicata era il 10 aprile ma le cose andranno diversamente. Come per Sam Smith, anche in questo caso non vi è una data precisa. Lady Gaga sembra intenzionata ad attendere la fine della pandemia. Grande delusione tra gli appassionati, che attendevano con ansia le nuove hit della popstar.

Sa bene Dua Lipa quale effetto può avere un nuovo album, soprattutto in periodi del genere. L’artista ha dunque deciso di anticipare l’uscita del suo nuovo lavoro, anticipato dall’apprezzato singolo “Physical”. Dal 27 marzo è infatti disponibile “Don’t Start Now”. Una linea di pensiero condivisa da Mahmood che, barricato in casa, continua a scrivere canzoni. Ha così deciso di regalare ai propri fan “Eternantena”. Un brano scritto in quarantena, che racconta gesti e sensazioni di questo momento di necessario isolamento.

Le uscite di aprile 2020

Dopo le emozioni di Sanremo 2020, Achille Lauro è pronto a stupire i propri fan con un nuovo singolo. Il 3 aprile giungerà in radio e sulle piattaforme digitali “16 Marzo”. Una lettera d’amore scritta a una ragazza, che ha come titolo il giorno in cui ha deciso di dedicargliela.

Atteso per il 20 marzo, è ormai da tempo noto il rinvio de “La geografia del buio”, nuovo album di Michele Bravi. Il cantante ha preferito attendere, evitando l’uscita del disco in un periodo particolarmente delicato per l’Italia, nella speranza che per metà aprile i dati del coronavirus siano più clementi. Una data alquanto ricca, quella del 17 aprile. Spazio infatti anche all’ultimo lavoro dei Ritmo Tribale, dal titolo “La rivoluzione del giorno prima”. Il mondo però attende con ansia il nuovo lavoro di Billy Ocean, “One World”, che giunge a distanza di ben 10 anni dall’ultimo disco di inediti.

Ancora senza data invece l’uscita negli store fisici di “Gigaton”, ultimo disco dei Pearl Jam, ultimo tassello dell’evoluzione musicale della band. A chiudere la lista è Ghemon, che ha deciso di rinviare l’uscita del proprio album, “Scritto nelle Stelle”, al 24 aprile.