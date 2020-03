Primavera Sound 2020: il festival è rinviato ad agosto

La pandemia di Coronavirus nelle ultime settimane ha colpito gravemente anche la Spagna, là dove ogni anno si svolge uno dei più importanti e riconosciuti festival musicali d’Europa, il Primavera Sound. I fan provenienti da tante diverse nazioni quest’anno dovranno aspettare qualche mese in più con la speranza e la fiducia di riunirsi di nuovo insieme sotto a un palco. Il festival di Barcellona, inizialmente in programma dal 3 al 7 giugno, è stato posticipato all’estate e si svolgerà dal 26 al 30 agosto 2020.

La comunicazione del rinvio da parte del Primavera Sound, lineup da confermare

A causa dell’emergenza Coronavirus, gli organizzatori del Primavera Sound Festival si sono visti costretti a posticipare i cinque giorni di concerti programmati a inizio giugno per salvaguardare e garantire la sicurezza del pubblico, degli artisti e di tutte le persone coinvolte nell’evento. I biglietti già acquistatati resteranno validi per le nuove date in cui andrà in scena il Primavera Sound, dal 26 al 30 agosto, sempre al Parc del Fòrum di Barcellona. Quest’anno il festival festeggerà i suoi primi 20 anni con una “Primavera d’estate, per una volta nella vita”. Purtroppo sulla lineup precedentemente annunciata devono ancora arrivare aggiornamenti e conferme. Nel programma dei cinque giorni erano presenti, come sempre, tantissimi artisti internazionali imperdibili come Beck, The Strokes, Iggy Pop, Massive Attack, Tyler The Creator, Lana Del Rey, Pavement e molti altri che speriamo di poter vedere sugli stage del Parc del Fòrum. Nel comunicato ufficiale del Primavera Sound leggiamo queste parole: «Ci sentiamo obbligati e responsabili a contribuire per quanto possibile alla sopravvivenza della musica dal vivo, il cui ruolo sarà la chiave per il ritorno alla normalità dopo questa situazione senza precedenti che non è mai stata affrontata prima dal settore culturale e da tutti i suoi professionisti: gli artisti e i loro team, agenzie, promoter, locali, festival, tecnici di palco, team di produzione, staff dei bar, addetti alle pulizie e alla sicurezza, e in generale le migliaia di persone coinvolte nel settore. Li ringraziamo per la loro perseveranza e per il loro contributo». L’organizzazione fornirà maggiori informazioni e riattiverà la vendita dei biglietti una volta terminato lo stato di allarme decretato dal governo spagnolo.

Posticipato anche il Nos Primavera Sound a Porto

Sono state posticipate anche le date dell’edizione portoghese del festival: il Nos Primavera Sound Porto 2020, inizialmente in programma dall’11 al 13 giugno, si terrà dal 3 al 5 settembre 2020. La location resta la stessa, il Parque da Cidade di Porto. Anche in questo caso gli organizzatori comunicano che: «Il mondo così come lo conosciamo oggi sta gradualmente cambiando a causa dello stato di emergenza derivante dall'epidemia di Covid-19. E noi, come tutti, dobbiamo adattarci a questo nuovo mondo. Ecco perché, di fronte a questo scenario in continuo cambiamento e a tutte le restrizioni imposte dalle autorità in materia di eventi pubblici e di libera circolazione delle persone - rendendo difficile e molte volte impossibile la partecipazione dell'artista annunciato - siamo costretti a rimandare la prossima edizione del Nos Primavera Sound Porto, per motivi di forza maggiore, in pieno coordinamento con il Comune di Porto che sta facendo tutto il possibile per sostenerci».