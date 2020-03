Gigi D’Alessio: il tour rinviato ad autunno

Anche Gigi D’Alessio si piega all’emergenza coronavirus. Dopo una prima rimodulazione, doveva partire sabato 11 aprile con la data zero di Castel di Sangro il “Noi due Tour” della star napoletana, ma il management dell’artista ha optato per il rinvio in blocco di tutte le date al prossimo autunno. Si ripartirà il 3 ottobre dal centro sui monti abruzzesi e si proseguirà fino a novembre inoltrato: i biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date, per gli altri sono già aperte le prevendite sul circuito Ticketone, con prezzi che partono da 25 euro. Ci sono però ancora quattro concerti da riprogrammare: i tre previsti al Teatro Augusteo di Napoli il 29 e 30 aprile e l’1 maggio e quello del 19 maggio all’Auditorium Parco della Musica. Di tutte e quattro, ha affermato D’Alessio, verrà annunciata la nuova collocazione entro il 15 aprile.

Il nuovo calendario del “Noi due Tour” e “Figli di un re minore”

Il “Noi due Tour”, quindi, finirà per aprirsi dopo le tre date che vedranno D’Alessio espatriare insieme al suo amico Nino D’Angelo per la chiusura dello show congiunto “Figli di un re minore”. I due saranno l’11 settembre all’Hallenstadion di Zurigo, il 12 al Glaspalast di Sindelfingen e infine il 13 alla Mitsubishi Electric Hall di Dusseldorf. Di seguito, invece, tutte le date già riprogrammate del “Noi due Tour”:

Sabato 3 ottobre – Castel di Sangro (AQ), Palasport comunale

Mercoledì 14 ottobre – Catania, Teatro Metropolitan

Giovedì 15 ottobre – Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 17 ottobre – Crotone, PalaMilone

Lunedì 19 ottobre – Cremona, Teatro Ponchielli

Martedì 20 ottobre – Genova, Politeama Genovese

Sabato 24 ottobre – Firenze, Teatro Verdi

Domenica 25 ottobre – Varese, Teatro Openjobmetis

Martedì 27 ottobre – Torino, Teatro Colosseo

Mercoledì 28 ottobre – Parma, Teatro Regio

Venerdì 13 novembre – Milano, Teatro Nazionale

Domenica 15 novembre – Montecatini (PT), Teatro Verdi

Lunedì 16 novembre – Bologna, Europauditorium

Giovedì 19 novembre – Bari, Teatro Team

Un tour “a gentile richiesta”

Uno spettacolo innovativo con il pubblico coinvolto totalmente nella costruzione del concerto e della scaletta quello che D’Alessio porterà sui palchi di tutta Italia. Saranno infatti proprio gli spettatori a decidere quali canzoni far eseguire a Gigi D’Alessio e al suo gruppo. Ovviamente potranno scegliere tra i brani dell’ultimo album e i grandi successi della sua carriera. «Saranno dei concerti unici, ognuno diverso dall’altro, che faremo insieme in tutto e per tutto: cantando, emozionandoci e scegliendo insieme i brani della scaletta», aveva affermato l’artista napoletano presentando il tour. Ovvio che parte preponderante sarà riservata all’ultimo album “Noi due”, uscito lo scorso 18 ottobre. Un nuovo inizio per il cantautore, che nel disco ha duettato con Fiorella Mannoia, Emis Killa, Gué Pequeno, Giusy Ferreri e Luchè. Tra i brani presenti anche “L’ammore”, brano con Fiorella Mannoia e una versione rinnovata del brano “Non dirgli mai”, presentato per la prima volta al Festival di Sanremo del 2000. Nell’album sono stati festeggiati i 20 anni dall’uscita della canzone con una versione sinfonica riarrangiata dal maestro Adriano Pennino che insieme a Gigi ha curato la produzione artistica dell’album. La canzone viene eseguita dalla London Symphony Orchestra.