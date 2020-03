Federica Infante rende universale Tra me e me

(



La storia è molto intima, personale. E dunque ci vogliono forza e carattere non solo per raccontarla ma perché chi la ascolta possa penetrarla in profondità e farla sua. Tra me e me (CDF) è il nuovo singolo di Federica Infante che fa un altro passo nella sua carriera da solista, che è iniziata nel'estate 2018 con l'album di inediti Non Importa. L'artista piacentina in questo brano ha voluto al suo fianco una persona che attraverso il linguaggio dei segni trasmettesse a tutti il messaggio che ogni singola parola del testo racchiude.



A supportare l'idea e a permettere che tutti comprendano è Gabriella Petrone. Come Federica stessa afferma "è un abbinamento coraggioso. Ho avuto anche dei limiti di girato, non ho potuto realizzare il video come volevo. Infatti lo ho girato prima da sola per presentarlo poi è stato rifatto da Samuel Alexander Acevedo e girato a Villa Barattieri a Piacenza. E' un brano di solutidine, descrive il percorso che bisogna fare per imparare a stare bene da soli e della forza che ci si ritrova alla fine. Nei miei brani c'è sempre un tema melanconico che trasmette un messaggio di forza. In questo periodo molta più gente si sente sola ed è per questo che non ho voluto rimandare l’uscita, d'accordo anche con la mia etichetta, la CDF Records, che lavora soprattutto all’estero e ora sta sondando il mercato cantautoriale italiano".