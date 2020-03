Dj set dal balcone con Ale Zuber, l'intervista

In questo momento storico particolare, dove gli italiani sono “costretti” a stare a casa per la grave pandemia che ha colpito tutto il Paese e non solo, intervistiamo il DJ Ale Zuber che ci racconta come la musica sia l’unica nota leggera in questo periodo di quarantena. L’intervista

di Helena Antonelli

Fa musica solo dal 2012, eppure con il suo sound urban Ale Zuber fa ballare il mondo. La sua musica è un mix di hip hop, reggaeton, r'n'b, salsa, bachata, moombahton, una musica che con il suo party I am a RichBitch, nato in Italia e in brevissimo tempo impostosi in tutto il mondo da Miami a Londra, è riuscito a importare in posti dove da sempre house e techno la fanno da padroni.

L’occasione di fare il deejay si è presentata quando una sera, racconta, il dj da lui ingaggiato non si è presentato per fare DJ-set in un locale a Milano. Un po’ per gioco Ale Zuber si è messo in consolle ed ha sfidato la sorte portando avanti con successo la serata. Da quel momento Ale Zuber ha iniziato a suonare ciò che più lo rappresenta.

In un momento storico come questo Ale Zuber si dice più che mai pronto a tornare ad intrattenere con la sua musica. Senza perdersi d’animo, continua a fare musica e radio, il venerdì e sabato in prima serata su Discoradio, anche da casa. Sono in molti infatti a chiedergli una playlist per affrontare la quarantena, lo abbiamo fatto anche noi in questa intervista.

Dove si trova?

Mi trovo a Ibiza. Sono arrivato circa venti giorni fa perché avevo in programma due grossi eventi, uno di questi a Valencia, ma arrivato qui dopo tre giorni è scoppiata l’emergenza Coronavirus.

È quindi a casa in quarantena?

Si esatto, come tutti, ma a essere sincero qui in Spagna c’è solo da due settimane l’emergenza. Non hanno dato molto peso, a mio parere, alla situazione italiana. Avevano il tempo di prepararsi e non l’hanno fatto.

E ora com’è la situazione?

Ora sono tutti molto rigidi nel far rispettare le regole.

In una situazione normale e non come quella che stiamo vivendo oggi, questi mesi per lei sarebbero stati cruciali per la preparazione della stagione estiva ad Ibiza.

Solo a marzo avevo 22 serate programmate e poi ovviamente dal 1 maggio si dava il via alla stagione estiva. Di questi tempi ero solito dedicare anima e corpo alla preparazione della stagione estiva.

Secondo lei che stagione estiva ci aspetta?

Non mi sento di parlare di stagione estiva oggi, vorrei che quanto prima uscisse una cura/vaccino per fermare il Coronavirus. Ai miei amici dico sempre che, visto che siamo stati i primi a chiudere, saremo gli ultimi ad aprire. Sono consapevole di questo, i locali dove suono hanno una portata di diecimila persone, non possiamo permetterci di contagiare un numero così elevato di persone.

Che momento storico è quello che stiamo vivendo per la disco?

Se devo rappresentarlo con un colore è senza dubbio il nero. Il mondo dell’intrattenimento della notte è fermo, ovviamente nessuno sta lavorando. Quello che possiamo fare e che in molti stiamo facendo da casa è preparare delle playlist da far girare e comporre della musica.

Cosa ne pensa degli italiani che per “evadere” cantano dai balconi?

È una bellissima cosa. Anche qui in Spagna ogni sera alle 20 i balconi si illuminano con persone che cantano o semplicemente ascoltano. Ognuno cerca di fare qualcosa, di tenersi compagnia in un momento non facile. Anche io do il mio contributo.

Come impegna le sue giornate durante la quarantena?

Continuo a fare radio e musica, ho rispolverato addirittura la chitarra. Mi piacerebbe però fare di più, come ad esempio scendere in piazza sotto casa e fare musica, in questo modo non contagerei nessuno e allo stesso tempo sarei di compagnia alle persone. Molte persone gioiscono solo ad affacciarsi ad un balcone.





La top 10 di Ale Zuber per il dj set sul balcone



1) Volare (remix Gipsy King)

2) Amici per errore di Tiziano Ferro, cantante che ho sempre ascoltato con piacere. A seguire:

3) Ringostar, Pinguini Tattici Nucleari

4) Ti volevo dedicare, Rocco Hunt

5) Lento, Boro Boro - Mambolosco

6) Good times, Ghali

7) La mia hit, J-Ax

8) Il cielo nella stanza, Salmo

9) Una volta, Fred de Palma feat. Ana Mena

10) Abbracciame, Sannino.