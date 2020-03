Gemitaiz e MadMan, il tour rinviato ad autunno: le date

Gemitaiz e MadMan rinviano all'autunno il tour "Scatola nera Live", la cui partenza era prevista il 9 aprile dal Palazzo dello Sport di Roma. Le cinque date in programma nelle prossime settimane slittano tutte di circa sei mesi, mentre resta immutato, almeno per ora, il cartellone estivo. I biglietti già acquistati restano validi per i nuovi concerti, per gli altri la prevendita va avanti sul circuito Ticketone. Queste tutte le date dello “Scatola nera Live” al momento in programma:

Martedì 23 giugno – Padova, Parcheggio Nord Stadio Euganeo

Mercoledì 1 luglio – Roma, Rock in Roma

Domenica 5 luglio – Grugliasco (TO), GruVillage

Sabato 11 luglio – Catania, Zouk Spazio Eventi

Sabato 18 luglio – Brescia, Arena Campo Marte

Giovedì 3 settembre – Novegro (MI), Urban Park

Venerdì 13 novembre – Roma, Palazzo dello Sport SOLD OUT

Martedì 17 novembre – Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

Sabato 28 novembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia SOLD OUT

Lunedì 30 novembre – Napoli, PalaPartenope

Martedì 1 dicembre – Firenze, Tuscany Hall

“Scatola nera”, l’album congiunto di Gemitaiz e MadMan

Quello tra Gemitaiz e MadMan è uno dei sodalizi artistici tra i più duraturi della scena rap: la loro prima pubblicazione congiunta ufficiale è arrivata nel 2012 con “Detto, fatto”, a cui nel 2014 è seguito “Kepler”, il tutto inframezzato da mixtape. Il 20 settembre scorsi i due rapper sono tornati in pista con un nuovo album a doppia firma intitolato “Scatola nera”. Il disco contiene 12 tracce ed è ricco di collaborazioni: ai brani hanno preso parte importanti nomi della scena rap e hip hop come Marracash, Guè Pequeno, Salmo, Mahmood, Venerus, Priestess e Tha Supreme, ma vi è anche una curiosa collaborazione molto più pop con Giorgia. Di seguito riportiamo la tracklist completa del disco:

Fuori e dentro (ft. Tha Supreme) Esagono (ft. Salmo) Karate (ft. Mahmood) Come me Californication Fiori (ft. Guè Pequeno & Marracash) ¥€$ Che ore sono (ft. Venerus) Scatola nera (ft. Giorgia) Un’altra notte (ft. Priestess) Tutto ok Veleno 7

Gemitaiz con Mostro, MadMan con Remmy e Warez

Intanto i due rapper negli ultimi tempi hanno continuano i loro percorsi artistici autonomamente. Gemitaiz era tornato a far sentire la sua voce a fine febbraio con l’uscita del singolo “Britney nel 2007”, nel quale collaborava con Mostro. Il brano fa parte di “Sinceramente Mostro”, il terzo album di inediti del rapper che sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 27 marzo. Il singolo è prodotto da Prod. By Enemies ed è il secondo estratto da “Sinceramente Mostro”, dopo “La città”, pubblicato lo scorso 24 gennaio. MadMan, invece, è stato coinvolto nel progetto del giovane rapper brianzolo Remmy, che lo scorso 6 marzo ha dato alle stampe “Meglio di me”, in collaborazione anche con Warez. Remmy attraverso il suo profilo Instagram, aveva lanciato una sorta di sfida per far indovinare ai propri fan chi fossero i due rapper invitati sulla traccia, che sono stati poi svelati. “Meglio di Me” è il secondo singolo pubblicato dall’artista da inizio 2020, dopo Solo Io, rilasciato il mese scorso sempre una strumentale targata 2P.