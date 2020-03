Ariana Grande regala una piccola sorpresa ai suoi fan rendendo disponibile l’anteprima di un nuovo brano. La popstar ha pubblicato sui social un piccolo estratto con un messaggio rivolto a tutti: “i miss making things, can’t wait to get back to work but for now let’s stay inside pls” (Manca essere occupata, non vedo l’ora di tornare al lavoro. Ma, per il momento, per favore restate a casa). Anche Ariana Grande quindi si unisce al messaggio che numerosi artisti italiani e internazionali stanno diffondendo grazie ai social. La lotta contro il Coronavirus coinvolge tutto il mondo e così anche la popstar ha voluto far sentire la sua voce. La stessa cantante aveva scritto nei giorni precedenti: “Continuo a sentire da una quantità incredibile di persone frasi del tipo: 'Non è un grosso problema', 'Non ci succederà niente', e tutto ciò mi fa letteralmente impazzire. Leggete cosa sta succedendo, non fate finta di niente. È incredibilmente pericoloso e anche da egoisti prendere questa situazione alla leggera. Il fatto di dire 'siamo giovani, non ci può succedere niente' sta mettendo in pericolo le persone che non sono giovani. Dovreste preoccuparvi degli altri”.

Il duetto con Childish Gambino

L’estratto del brano postato da Ariana Grande dovrebbe essere prodotto dai Rascals, secondo alcune indiscrezioni pubblicate da vari giornali statunitensi. Il duo ha già lavorato con la popstar per il brano “Yours Truly”, pubblicato nel 2013. Intanto proprio qualche giorno fa è stata resa nota la collaborazione di Ariana Grande con Childish Gambino. L’artista ha pubblicato il 22 marzo il suo nuovo album “3.15.20” e tra i brani presenti c’è anche “Time”, realizzata da Childish Gambino insieme ad Ariana Grande.

I successi di Ariana Grande

Il 2020 è iniziato alla grande per Ariana Grande. I brani “7 Rings” e “Thank U, Next” hanno raggiunto il miliardo di streaming su Spotify. Grazie a questi exploit, l’artista è la prima e l’unica cantante donna ad aver raggiunto questo traguardo con canzoni da solista. A febbraio invece è apparsa nella seconda puntata della seconda stagione della tragicommedia “Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles” con Jim Carrey. Infine è stata annunciata la sua partecipazione alla serie &Music, progetto che coinvolge numerose star della musica che raccontano come vengono realizzate le hit e le performance.