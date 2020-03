Il mio nuovo video si chiama Pandemia Freestyle l'ho pubblicato su IGTV e YouTube. E ora anche nella sezione musica del sito di SkyTg24. Non sono una rapper, ma credo di aver scritto un rap. Ho visto che girava tra i rapper un challenge che si chiama #covidfreestyle e una sera, presa dall'angoscia, dalla rabbia e dalla frustrazione del momento difficile che stiamo vivendo, anche io ho deciso di dire la mia.



Ho scritto questo testo di getto sulle note del telefono e quando l'ho riletto, il giorno dopo, mi è venuta voglia di trasformarlo in musica e con l'aiuto e la produzione audio di Francesco Terrana. Dopo tre settimane di quarantena questo è il mio sfogo causato da tutta quella gente che vedevo dal terrazzo ancora in giro senza mascherina. E' un invito a stare a casa perché oggi, sembra assurdo continuare a ripeterlo, ma uscire senza motivo è diventato davvero un atto di egoismo nei confronti di chi lavora per salvare migliaia di vite.



Questo freestyle è un messaggio di speranza per tutti noi che siamo convinti che questo incubo passerà e presto potremo tornare alle nostre vite più forti e consapevoli perché anche se la vita talvolta ci delude bisogna tenere duro perché è mille volte meglio non perfetta, che finita.

Non posso definirmi una rapper tradizionale Ma c'è del rap nella mia storia. A X Factor rappavo già dalla prima canzone My kind of love: una parte della strofa la avevo fatta rap. Poi ricordo Ghetto Superstar che resta per me una delle serate più belle in assoluto del mio X Factor. Ciò detto non ho mai scritto di sana pianta e in italiano un testo rap, in passato ho sempre aggiunto una componente melodica. Mi piace definirmi una rapper cantante: in Pandemia Freestyle la mia personalità è emersa, ci stavano bene quelle parole con le basi rap. Ho ricevuto più di 200 commenti su instagram, ho contato molte visualizzazioni, è stato condiviso. Posso definirlo uno sfogo che è piaciuto. E anticipo che nel prossimo singolo ci sarà una parte rap come ci saranno punti più ritmici nei prossimi lavori.