di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



La musica non si ferma. E neanche deve fermarsi il fremito delle pagine che si girano. Anche quella è musica: corre su frequenze bassissime ma come il rumore bianco del mare accarezza il cuore e l'anima. Ci sono i concerti su instagram e quelli spontanei sui balconi, si può chiacchierare con gli artisti su facebook e inventare composizioni musicali che attraversano l'Italia e sono destinate a entrare nella storia di questa epoca strampalata. La musica è anche lettura. Tra le pagine si celano magia, misteri e curiosità tutti vogliosi di svelarsi al lettore. Ho chiesto a Giuliano Merighi della Libreria La Fenice di Carpi di stilare la lista di quelli che, secondo lui, sono i dieci libri a tema musicale più belli, più affascinanti, più curiosi. Da avere ben posizionati nella libreria di casa. Eccola.



Julian Barnes, Il rumore del tempo, Einaudi

La storia vera di Dmitrij Sostakovic, uno dei compositori più raffinati del XX secolo che, rifiutandosi di prendere la via dell’esilio, dovette fare i conti per molti anni con i gusti musicali di Stalin e per tutta la vita con la macchina opprimente del potere sovietico.



Geoff Dyer, Natura morta con custodia di sax, Einaudi

Nove leggende del jazz magistralmente ritratte insieme al loro mondo perduto. Musicisti che hanno fatto la storia raccontati a partire da immagini, aneddoti e soprattutto dalla musica, in ritratti che sono veri e propri pezzi di virtuosismo narrativo.



Storia leggendaria della musica rock, Riccardo Betoncelli, Giunti

Un agile, avvincente racconto dell'avventura rock dal primo disco di Elvis, nell'estate 1954, ai giorni nostri, tra letteratura, storia e divulgazione, una serie di storie intrecciate tra loro, a comporre in un coloratissimo mosaico la storia degli ultimi cinquant'anni di musica giovane.



Jimi Endrix, Zero, Einaudi

Il piú rivoluzionario chitarrista di tutti i tempi. Una parabola artistica folgorante durata appena quattro anni. Il cui mito continua a rifulgere. Sul genio artistico di Jimi Hendrix moltissimo è stato scritto e detto. Mancava però la sua versione. Ed eccola in questo libro.



Alessandro Portelli, Badlands, Springsteen e l’America, Donzelli

Il Bruce Springsteen narrato in questo libro è quello che racconta vite di seconda mano, della quotidianità ripetitiva e senza sbocchi; che canta la rabbia di chi si ribella e di chi sogna di ribellarsi; che dà voce al senso di tradimento di chi crede che essere nato negli Stati Uniti lo autorizzi ad aspettarsi qualcosa di meglio; che avverte come il fantasma della rivolta torni ad aggirarsi sulle strade di un’America in crisi.



Miles Davis e Quincy Troupe, Miles l’autobiografia

Forse la sola autobiografia che ha l'afflato di un romanzo corale. Perchè chiunque sia ospitato in queste pagine è vivo. La musica di Miles Davis ha attraversato e segnato la storia del jazz. Qui seguiamo l'evoluzione del suo stile, i suoi gruppi, gli album e i concerti ma anche gli amici, le donne, la famiglia, gli anni bui dell'eroina, degli scontri con una certa stampa e col potere costituito.



Francesco Guccini, Canzoni, Bompiani

Più di cinquanta tra le canzoni più amate di Francesco Guccini, accompagnate da un commento molto speciale, con le note verso per verso e i ricchissimi commenti a ogni canzone, questo è un libro di poesia.



Maurizio Pratelli, Vino e vinili 33 giri di rosso, Arcana

Una guida all'ascolto di alcuni dei più grandi classici musicali d'autore abbinati a una collezione di vini rossi, altrettanto d'autore, prodotti con genio e poesia dalle piccole grandi aziende del nostro paese, da consumare senza alcuna fretta, con lenta passione. C’è anche la versione per 45 giri di bianco!



Gino Castaldo, Il romanzo della canzone italiana, Einaudi

Dal 1958 con “Nel blu dipinto di blu” ai giorni nostri, gli autori e le canzoni che hanno accompagnato e rappresentato i cambiamenti del nostro Paese.



David Byrne, Come funziona la musica, Bompiani

Byrne attinge alla propria pluriennale esperienza con i Talking Heads, Brian Eno e una miriade di altri collaboratori - insieme a viaggi in teatri lirici wagneriani, villaggi africani e in qualunque luogo esista la musica - per mostrare come la creazione musicale non sia solo l'opera del compositore solitario, isolato nel suo studio, bensì il risultato tanto logico quanto miracoloso di circostanze sociali. In una travolgente avventura intellettuale.



Matteo Rampin, Leonora Armellini, Mozart era un figo, Bach ancora di più, Salani

Come farsi sedurre dalla musica classica, innamorarsene alla follia e diventarne dipendenti per sempre.