In un periodo così critico per l’Italia, che sta fronteggiando un’emergenza sanitaria senza precedenti nella storia recente occidentale, la musica è ciò che sembra riuscire a creare una straordinaria coesione. Un modo per spingere le persone a restare in casa, non lasciandosi andare alla voglia di scappare da questa auto quarantena, necessaria per consentire al nostro sistema sanitario di non implodere.

Tanti gli eventi, come i concerti in streaming, che vanno ad aggiungersi ai flash mob che hanno preso piede in tutt’Italia. Pur lottando contro il coronavirus, l’artisticità italiana riesce sempre a trovare la propria strada. Basti pensare ai Ferragnez, che dal proprio balcone intrattengono i vicini con un “concerto” ogni giorno, trasmesso in diretta online e con artisti di peso come Emma Marrone, Francesca Michielin e il maestro Andrea Bocelli.

Giunge ora anche un vero e proprio inno del mondo medico italiano, che intona fiero: “Il mio canto libero”. Si tratta di una versione totalmente nuova. Musica inalterata ma testo adattato al momento che l’Italia e il mondo stanno vivendo.

Coronavirus, l’inno dei medici

La Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche ha pubblico e diffuso il video attraverso il proprio canale YouTube e su quello del Ministero della Salute. Il successo senza età del duo Battisti-Mogol, “Il mio canto libero”, è stato riscritto da Giulio Rapetti. Nel video diffuso differenti medici mettono in mostra le proprie doti da musicisti, in una combinazione di elementi, prodotti a distanza e riuniti digitalmente in montaggio. Un mix perfetto, da chi suona la chitarra a chi la batteria e chi, ovviamente, si dedica al canto.