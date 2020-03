Primavera, tutte le canzoni da dedicare

Da “Put Your Records On” a “Here Comes the Sun”, sette canzoni sulla primavera da dedicare

La primavera, col suo calore, ispira cantanti da generazioni. Un tempo di rinascita, un risveglio dal letargo, una fase attesa da poter festeggiare con le musica e le parole. L’aria di primavera risveglia emozioni e ricordi. La stagione dell’amore è alle porte con la sua carica di ottimismo, la più amata dagli artisti da celebrare a dovere. Sono tantissimi i cantanti italiani e internazionali che hanno dedicato una canzone alla primavera. Da Frank Sinatra a Ella Fitzgerald, passando per Pino Daniele e i Beatles. Ecco sette canzoni sulla primavera tutte da dedicare:

Put Your Records On – Corinne Bailey Rae

Con la sua hit senza tempo, “Put Your Records On”, Corinne Bailey Rae descrive la pace interiore primaverile. Uscita nel 2006 è stata nominata per due Grammy Awards ed è diventata un enorme successo commerciale in Europa e negli Stati Uniti.

Maledetta primavera – Loretta Goggi

“Maledetta primavera” di Loretta Goggi descrive le fasi di un amore come se fossero stagioni. Disco d’oro d’annata, il brano conquistò il secondo posto al Festival di Sanremo del 1981 ed è il maggior successo della cantante. Inizialmente “Maledetta primavera” era stato pensato come sigla del nuovo programma di Loretta Goggi. Il brano è stato reinterpretato da numerosi artisti e inciso in diverse lingue.

Primavera – Marina Rei

La “Primavera” risveglia cuori e passioni nel brano di Marina Rei. Pubblicato nel 1997, il brano è una cover di “You to Me Are Everything” dei The Real Thing. Divenne un tormentone e brano più rappresentativo della carriera della cantante. “Primavera” ha vinto anche il Disco per l’estate.

Questa primavera – Pino Daniele

Pino Daniele ricorda un amore passato ma mai dimenticato in “Questa primavera”. Uscita nel 1993 è un brano che fa parte dell’album “Che Dio ti benedica”. La primavera accende nel cantautore napoletano il ricordo di un amore e si chiede dove sia e se si è dimenticato di lui.

Here Comes the Sun – Beatles

Con “Here Comes the Sun” i Beatles esaltano il sole primaverile, che scaccia gli inverni dell’anima. Pubblicata nel 1969, è stata scritta da George Harrison che venne ispirato da una giornata trascorsa nel giardino della villa di Eric Clapton. Il brano venne registrato senza l’apporto di John Lennon ma resta uno dei più apprezzati della discografia dei Beatles.

Stop Bajon – Tullio De Piscopo

Trascinante e originale, il brano “Stop Bajon” si basa su un rap in napoletano scritto da Pino Daniele. Il brano ha riscosso tantissimo successo all’estero e all’epoca diventò una hit da discoteca che ha consacrato la fama di uno dei migliori batteristi italiani.

Cervo a primavera – Riccardo Cocciante

Nel 1980 Riccardo Cocciante inizia il suo sodalizio artistico con Mogol. Nasce l’album “Cervo a primavera” con il singolo omonimo che entra di diritto tra le canzoni più importanti della discografica del cantautore. “Io rinascerò cervo a primavera” fa parte dell’immaginario collettivo del nostro Paese.