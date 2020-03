Non poteva mancare “Nel Blu Dipinto di Blu” tra le tre canzoni che verranno trasmesse da tutte le radio italiane per uno storico flashmob. Il brano di Domenico Modugno è stato tra i primi ad essere cantato dalle case degli italiani in questo momento così difficile e complicato e che sta mettendo a dura prova tutti. Come simbolo della lotta contro il Coronavirus, le emittenti radiofoniche italiane hanno deciso di trasmettere contemporaneamente tre canzoni che hanno fatto la storia della musica e l’inno d’Italia. Il flashmob è in programma oggi venerdì 20 marzo alle ore 11.00 e unisce in un’unica trasmissione Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio.

“Nel Blu Dipinto di Blu”, il testo e la storia della canzone

Vincitore di due Grammy, “Nel Blu Dipinto di Blu”, nota anche come “Volare”, è la canzone italiana più famosa nel mondo. Scritta nel 1958 da Franco Migliacci e Domenico Modugno, è stata presentata per la prima volta al Festival di Sanremo dello stesso anno da Domenico Modugno e Johnny Dorelli. In poco tempo è divenuta la canzone italiana con il maggiore riscontro commerciale in Italia e nel mondo. Il testo racconta di un visionario volo nell’azzurro del cielo e secondo Franco Migliacci è figlio paradossalmente di un incubo. La canzone è il punto di rottura della musica italiana tradizionale e apre ad una nuova era. Il testo di “Nel Blu Dipinto di Blu”:

Penso che un sogno così non ritorni mai più

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

Poi d'improvviso venivo dal vento rapito

E incominciavo a volare nel cielo infinito

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

E volavo, volavo felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù

Una musica dolce suonava soltanto per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché

Quando tramonta la luna li porta con sé

Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli

Che sono blu come un cielo trapunto di stelle

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

E continuo a volare felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu

La tua voce è una musica dolce che suona per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Con te.