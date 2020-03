“Azzurro” di Adriano Celentano sarà trasmessa da tutte le radio italiane per il flash mob in programma venerdì 20 marzo alle 11

Oggi venerdì 20 marzo le radio italiane si uniscono in un’iniziativa storica come simbolo della lotta contro il Coronavirus. Alle ore 11.00, tutte le radio italiane trasmetteranno a frequenze unificate l’Inno di Mameli e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica nazionale. Tra le tre canzoni scelte c’è “Azzurro”, scritta da Paolo Conte e portata al successo da Adriano Celentano (le foto più belle del cantautore). In uno dei periodi più complicati della storia hanno aderito tutte le emittenti nazionali: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio.

“Azzurro”, il testo e la storia della canzone

Pubblicata nel 1968, “Azzurro” è uno dei brani più cantati all’estero ed è entrata nell’immaginario collettivo degli italiani. Rielaborata da numerosi artisti internazionali, la canzone è stata scritta da Paolo Conte che spesso ha ricordato l’impatto che ebbe alla sua pubblicazione: “Quando uscì 'Azzurro' ci fu una levata di scudi perché andava controcorrente rispetto ai ritmi dell'epoca. Sogghignarono in molti, ma io me ne infischiavo perché avevo applicato a quella canzone degli echi poetici che fanno parte della nostra sensibilità. Una canzone che cerca in fondo a noi le risonanze della nostra identità”. Il testo di “Azzurro”:

Cerco l'estate tutto l'anno

E all'improvviso eccola qua

Lei è partita per le spiagge

E sono solo quassù in città

Sento fischiare sopra i tetti

Un aeroplano che se ne va

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Il treno dei desideri

Nei miei pensieri all'incontrario va

Sembra quand'ero all'oratorio

Con tanto sole, tanti anni fa

Quelle domeniche da solo

In un cortile, a passeggiar

Ora mi annoio più di allora

Neanche un prete per chiacchierar

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Il treno dei desideri

Nei miei pensieri all'incontrario va

Cerco un po' d'Africa in giardino

Tra l'oleandro e il baobab

Come facevo da bambino

Ma qui c'è gente, non si può più

Stanno innaffiando le tue rose

Non c'è il leone, chissà dov'è

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Ma il treno dei desideri

Nei miei pensieri all'incontrario va

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse.