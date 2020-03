Andrea Biagioni, il nuovo singolo è Leva la Rete: il VIDEO

Ho scelto di pubblicare come terzo singolo il brano Leva La Rete estratto dal progetto Colours Behind The Walls. Quando mi chiedono di questo brano mi piace sempre sottolineare che è stato un regalo prezioso da parte di un caro amico autore David Ragghianti, che ha collaborato con me alla realizzazione del progetto Pranzo di Famiglia. Ricordo ancora la prima volta che sentii questo brano rimasi particolarmente colpito per la sua calma, il suo modo di prendersi tempo, una calma riflessiva. Spesso parlo dei brani come fossero persone. Per me quando si scrive un brano che fa la differenza lo si sente, perché il brano è vivo, lo puoi sviluppare in mille modi con una facilità incredibile, ma la cosa più importante è non cambiare mai la sua identità iniziale. Pensai subito (come ogni volta che ascolto una canzone che mi colpisce) cosa ne potevo fare, cosa potevo mettere in più a quello che già aveva questa canzone dentro di sé e in che modo mi sarei potuto vestire di questo brano.



Aspettai molto tempo prima di registrarla nella sua versione definitiva, per poterla capire a fondo, nei suoi dettagli e nelle sue sottili verità. Ricordo che trovai molta difficoltà a cantare le sue frasi piene di silenzi e poche parole, le percepivo distanti fra loro, con queste pause molto lunghe, quella calma tra una frase e l’altra. Quando la canti per la prima volta, ti senti nudo e imbarazzato, incapace di stare in quell’equilibrio di suoni e dentro quell’intenzione. Poi una sera, nel mio studio, trovai la chiave. Forse fu in quel momento che capii come questa canzone sarebbe entrata a far parte di Pranzo di Famiglia e come l’avrei arrangiata secondo la mia visione. Decisi di mantenere questa sensazione di calma per tre quarti della canzone, per poi esplodere gradualmente in pochi secondi, lungo una dinamica sonora molto caotica, in totale contrasto con l’inizio e la fine del brano. Questo viaggio sonoro è stato il mio modo di interpretare questo brano magico che risiede al sesto posto del mio Pranzo di Famiglia!



Il video è estratto da Colours Behind The Walls, una live session realizzata la scorsa estate, in cui ho presentato in anteprima ad un pubblico ristretto il mio album Pranzo di Famiglia. La performance Colour Behind The Walls si è svolta in una location molto suggestiva: i sotterranei del baluardo di San Paolino, all’interno della cerchia muraria di Lucca, che rappresenta un forte segno di identità culturale della città, un contenitore per la memoria storica del territorio. Ho scelto l’immagine del muro come concetto centrale. Volevo invitare le persone a guardare oltre, a vedere al di là di ciò che sembra, attraverso la rottura dei muri emotivi e psicologici, tramite i colori della musica e i suoni. Non solo un live, ma una filosofia, una scelta di vita su cui si basa l’intero disco Pranzo di Famiglia. Ho chiesto aiuto al Comune di Lucca per trovare una location che potesse concretizzare quest’idea, che avesse un significato di solidità, concretezza, bellezza, eleganza e allo stesso tempo semplicità ed essenzialità, anche dei materiali: da qui la scelta delle mura.



Abbiamo realizzato un video dell’intero live, nudo, reale, in cui il pubblico e i cameramen sono parte integrante delle riprese. La messa in scena è stata realizzata interamente da me, con oggetti d’arredo e luci, con i tappeti e la strumentazione che fanno parte del mio studio di registrazione da anni, allo scopo di ricreare il mio “micro-mondo”: esattamente quello che viene raccontato negli otto brani del disco Pranzo di Famiglia.