Pino Daniele, Napoli organizza flashmob "Je sto vicino a te"

Il coronavirus non ferma il memoriale per Pino Daniele, flashmob online per ricordare l’artista partenopeo

Chi ama, non dimentica. Una frase utilizzata in ambito sportivo, in riferimento soprattutto all’amore della piazza di Napoli per Diego Armando Maradona. Un messaggio d’amore eterno, declinabile in svariati ambiti, come quello musicale ad esempio. In questa sfera, regna sovrano nei cuori dei partenopei il nome di Pino Daniele, artista noto nel mondo, scomparso prematuramente.

La sua Napoli continua a ricordarlo, tenendo viva la memoria delle sue canzoni. Il 19 marzo è ormai da alcuni anni il giorno dedicato al suo memoriale. La condizione in cui l’Italia e il mondo versano a causa del coronavirus però rendono impossibile riunirsi per festeggiare il ricordo di Pino Daniele. Questo però non ha fermato chi lo ha amato davvero e continua a farlo.

Flashmob per Pino Daniele

Alle ore 21 del 19 marzo 2020 infatti si terrà un evento presso il Teatro Palapartenope di Napoli. La struttura sarà ovviamente vuota ma farà partire una selezione musicale in diretta. Al suo interno vi sarà una splendida selezione dei brani di Pino Daniele.

Sulla pagina Facebook della struttura sarà condiviso un link, così che tutti possano ascoltare la musica trasmessa, magari facendo riecheggiare le note per tutta Napoli. Un flashmob virtuale, al quale sarà possibile partecipare senza mettere piede fuori casa. Tutti sono invitati a prendervi parte, festeggiando in musica anche la Festa del Papà.

Il web verrà ovviamente inondato di foto e video, con scatti personali di concerti di Pino Daniele e altre dimostrazioni d’affetto. L’hashtag prescelto è #Jestovicinoate, che è al tempo stesso il titolo di una canzone dell’artista partenopeo e un messaggio di vicinanza al tempo del coronavirus.

All’evento prenderanno inoltre parte, virtualmente, molti artisti. Eccone elencati alcuni: