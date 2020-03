I migliori album che compiono 20 anni nel 2020

Sono trascorsi 20 anni dall’uscita di 7 album che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Dischi da rispolverare e riascoltare per chi già all’epoca li aveva acquistati e perle da scoprire per la prima volta, magari in digitale, per chi era troppo piccolo o ignaro di quanto fossero importanti. Il 2000 è stato un anno ricco di eventi e di progetti discografici che celebravano l’inizio di una nuova era. Tantissimi i greatest hits usciti quell’anno come “1” dei Beatles, grande successo commerciale internazionale che comprendeva tutti i brani del gruppo di Liverpool che hanno conquistato il primo posto in classifica. Tra i best of da ricordare anche quello di Lenny Kravitz, Blur e Whitney Houston, mentre in Italia uscì “Tra le mie canzoni”, greatest hits di Biagio Antonacci. Nello stesso anno furono pubblicati anche “Sing when you’re winning” di Robbie Williams e “Voodoo” di D’Angelo, rispettivamente tra i migliori album pop e del neo soul. Questi invece i migliori sette album che compiono 20 anni nel 2020:

Radiohead, Kid A

Coldplay, Parachutes

Outkast, Stankonia

Eminem, The Marshall Mathers LP

U2, All That You Can't Leave Behind

Adriano Celentano, Esco di rado e parlo ancora meno

Carmen Consoli, Stato di necessità

Kid A – Radiohead

I Radiohead sorprendono tutti con “Kid A”, quarto album in studio del gruppo. Il progetto divenne un successo internazionale e fu il primo album dei Radiohead a raggiungere il primo posto negli Stati Uniti. È considerato il migliore album degli anni 2000 e tra i primi 100 nella storia della musica. Nel 2001 “Kid A” vinse il Grammy Award come miglior album di musica alternativa e venne nominato per il miglior album dell’anno.

Parachutes – Coldplay

Nel 2000 i Coldplay hanno pubblicato il loro primo album in carriera. “Parachutes” è entrato nella lista dei 100 migliori album degli anni 2000 e venne trainato dal grande successo dei singoli “Yellow” e “Trouble”. Con questo disco il gruppo conquistò il successo mondiale.

Stankonia – Outkast

La scena hip hop vide la pubblicazione di “Stankonia” da parte degli Outkast. Viene considerato tra i migliori album di sempre per il genere hip hop e rappresenta una vera e propria sperimentazione da parte del duo che punta al funk, rave, gospel e rock grazie soprattutto ad André 3000. Big Bog invece riesce a toccare più temi in chiave hip hop affrontando la politica, la misoginia, la sessualità, la cultura afro-americana, la paternità e l'introspezione.

The Marshall Mathers LP – Eminem

“The Marshall Mathers LP” è entrato nella storia per aver battuto il record di album rap con le vendite più veloci di sempre. Il capolavoro di Eminem è il terzo album in studio della sua carriera e ha conquistato il Grammy Award come migliore album Rap. Il disco venne premiato con 10 dischi di platino negli Stati Uniti e ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. “The Marshall Mathers LP” è stato inserito al settimo posto tra i dischi più importanti del decennio ed è considerato l’album simbolo di Eminem.

All That You Can't Leave Behind – U2

Gli U2 tornano quasi alle origini nel 2000 grazie all’album “All That You Can’t Leave Behind”. Il gruppo irlandese ha conquistato un Grammy Awards per il miglior album rock e dato vita ad un incredibile tour mondiale che ha registrato il tutto esaurito ad ogni data. Con oltre 12 milioni di copie, “All That You Can’t Leave Behind” è uno degli album più importanti e famosi della storia degli U2.

Esco di rado e parlo ancora meno – Adriano Celentano

Tra gli album più venduti in Italia c’è “Esco di rado e parlo ancora meno” di Adriano Celentano. Con oltre 1 milione e 200 mila copie vendute, è stato trainato dal successo dei singoli “Per averti” e “Apri il cuore”. Al progetto lavorarono Mogol e Gianni Bella, lo stesso team di “Io non so parlar d'amore”, altro straordinario successo di Adriano Celentano.

Stato di necessità – Carmen Consoli

“Stato di necessità” è considerato tra gli album più belli e importanti del decenio 2000-2009. Si tratta del disco di maggior successo commerciale di Carmen Consoli e ha venduto oltre 300 mila copie. All’interno dell’album è presente il brano “L'ultimo bacio”, vincitore di un Nastro d'argento come miglior canzone originale per il film omonimo di Gabriele Muccino.