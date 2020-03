Ultimo lancia il format video "In quel posto dentro me"

Con questa serie di storie su Instagram, Ultimo ha annunciato l’uscita di un format video davvero speciale e che ha scelto di chiamare “In quel posto dentro me”: “Sto registrando alcune cose, nulla di musicale. Si tratta di una sorta di intervista dove parlo un po’ di me, di una mia visione sulle cose. Lorenzo Piermattei si occupa della regia e ha anche curato le riprese del video di “Tutto questo sei tu” in versione acustica. Un’intervista particolare, non ci sarà un giornalista ma colui che mi ha fatto avvicinare alla musica”. Ultimo parla della persona che gli ha permesso di diventare un cantautore e con il quale tuttora vive e lavora. Lo stesso cantautore specifica che il video verrà pubblicato sul suo canale Youtube: “Poche volte mi sono aperto, l’ho fatto solo con le canzoni e pensavo fosse il momento giusto. Registrerò il format da casa ovviamente e magari improvvisiamo anche qualcosa. Vorrei chiamarlo “In quel posto dentro me”, frase tratta da “Farfalla bianca”. Sento il bisogno di parlare oltre le canzoni. Mezz’ora, venti minuti senza costruzioni”.

Il nuovo video di “Tutto questo sei tu”

Solo pochi giorni fa sul canale Youtube di Ultimo è stato pubblicato il video “Tutto questo sei tu” in versione acustica ai Capitol Studios di Los Angeles. Il video ha già superato oltre 500 mila visualizzazioni, mentre il brano è stato certificato disco di platino per le oltre 70 mila copie vendute. Queste le parole di Ultimo per presentare questo inaspettato regalo: “In questo momento tutto ciò che possiamo e dobbiamo fare è rispettare le misure messe in atto dal Governo e stare a casa, per salvaguardare la salute di tutti. Ma possiamo continuare a fare e ascoltare musica, la cosa che più di ogni altra preferisco. Per questo motivo, ho deciso di regalarvi una versione piano, voce e violino di “Tutto questo sei tu” registrata mentre ero a Los Angeles, nei Capitol Studios. Ho cercato di finire il più velocemente possibile per sistemare l'audio e farvelo vedere. Un buon modo per stare insieme, tenerci compagnia e rimanere connessi… da casa!”. Uscito il 13 dicembre 2019 “Tutto questo sei tu” è stato presentato in anteprima durante la finale della tredicesima edizione di X Factor. Nel video ufficiale sono presenti Vittoria Puccini ed Edoardo Leo.

Il tour negli stadi

In attesa di buone notizie dal mondo sul fronte Coronavirus, si pensa agli appuntamenti estivi che vedono grande protagonista proprio Ultimo. Il cantautore sarà protagonista in un tour negli stadi. Questo il calendario completo: