Festa del papà, le frasi delle canzoni da dedicare

Il 19 marzo si celebra la Festa del papà e la storia della musica è ricca di brani dedicati ai padri o scritti da padri per i figli. Un rapporto speciale che non sempre è facile ma è colmo d’immenso amore. Un sentimento che può essere manifestato attraverso le frasi di canzoni da dedicare al proprio padre, prendendo in prestito le parole di cantautori e artisti. Abbiamo scelto sei tra i brani presenti nella storia musicale senza dimenticare altre canzoni memorabili come “A mio padre” di Andrea Bocelli, “Viaggio con te” di Laura Pausini e “Daddy” di Beyoncé. Ecco le sei canzoni e le frasi da dedicare per la Festa del papà:

PadreMadre – Cesare Cremonini

Father and Son – Cat Stevens

Ciao Pà – Eros Ramazzotti

Even My Dad Does Sometimes – Ed Sheeran

My Father’s Eyes – Eric Clapton

Grande Grande Grande – Mina

PadreMadre – Cesare Cremonini

Uscita nel 2002 come terzo singolo di “Bagus”, “PadreMadre” è una canzone di Cesare Cremonini dedicata dal cantautore ai suoi genitori. Un messaggio diretto ai propri genitori dove ammette quanto sia più facile riuscire a dire determinate cose attraverso una canzone. Con questo brano Cremonini ha conquistato il Premio Lunezia 2003 "Poesia del rock".

“Padre, e se mi manchi è perché ho dato più importanza ai miei lamenti...”

Father and Son – Cat Stevens

Cat Stevens incide nel 1970 la canzone “Father and Son“, presente nell’album “Tea for the Tillerman”. Un brano senza tempo che fotografa il rapporto padre/figlio e che permette da una parte agli adolescenti di rivedersi nel punto di vista del figlio e poi crescendo apprezzare il punto di vista del genitore. Si tratta di una conservazione tra un padre che non capisce il desiderio del figlio di staccarsi e il figlio che non riesce a spiegarsi.

“And I know that it's not easy / To be calm when you've found / Something going on / But take your time, think a lot / I think of everything you've got”

“E so che non è facile / Rimanere calmi quando hai trovato / Qualcosa che va / Ma prendi il tuo tempo, pensa a lungo / Perché, pensa a tutto quello che hai avuto”

Ciao Pà – Eros Ramazzotti

Tra i brani più profondi e importanti della sua carriera, “Ciao Pà” è la dedica di Eros Ramazzotti a suo padre. La canzone fa parte del terzo album del cantautore “In certi momenti”, un successo commerciale in Italia e all’estero che ha venduto oltre 3 milioni di copie. Eros Ramazzotti racconta al padre che tutto andrà bene e che crede nella sua strada senza preoccuparsi.

“La mia strada seguirò | (...) Tu mi hai chiesto di capirti | Ora io lo chiedo a te”

Even My Dad Does Sometimes – Ed Sheeran

Anche Ed Sheeran ha dedicato un brano a suo padre “Even My Dad Does Sometimes”. La canzone fa parte dell’edizione speciale del quarto album in studio del cantautore britannico “X”. Si tratta di una traccia bonus poco conosciuta al grande pubblico.

“Even my dad does sometimes (...) | Tears remind you you're alive”

“Anche mio padre lo fa a volte (…) / Le lacrime ti ricordano che sei vivo”

My Father’s Eyes – Eric Clapton

Vincitore di un Grammy per il premio come miglior interpretazione vocale maschile, “My Father’s Eyes” è un brano di Eric Clapton pubblicato nel 1998. È tra le canzoni più famose della carriera del cantautore.

“That's when I need them, that's when I need my father's eyes”

“Che quando ho bisogno di lui / è quando ho bisogno degli occhi di mio padre”

Grande Grande Grande – Mina

Scritta da Tony Renis, “Grande Grande Grande” è tra le canzoni più conosciute nella storia della musica italiana. Una canzone che anche all’estero ha avuto tantissimo successo ed è stata reinterpretata da artisti di fama internazionale come Shirley Bassey, Céline Dion e Luciano Pavarotti.

“La vita è quella che tu dai a me | in guerra tutti i giorni sono viva | sono come piace a te”