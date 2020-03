In questo periodo complicato, la musica per fortuna non si ferma. L’obbligo di restare a casa spinge sempre più persone ad ascoltare canzoni per staccare la mente e non pensare a ciò che sta accadendo. La nuova classifica degli album e singoli più venduti in Italia in una delle settimane più difficili per il nostro Paese vede debuttare al primo posto Nitro con il nuovo lavoro “GarbAge”, secondo posto per “DNA” di Ghali mentre Marracash ritorna sul podio con “Persona”. Al quarto posto scendono i Me contro Te, stabile tha Supreme al quinto, poi i Pinguini Tattici Nucleari e i BTS. Ritorna in top 10 Ultimo con “Colpa delle Favole” che recupera 15 posizioni dopo ben 49 settimane dall’uscita dell’album. Al nono posto debutta Lil Uzi Vert, al decimo c’è “Machete Mixtape 4” in risalita di venti posizioni. Questa la classifica completa:

GarbAge – Nitro (NEW) DNA – Ghali Persona – Marracash Il Fantadisco dei Me contro Te – Me contro Te 23 6451 – tha Supreme Fuori dall’hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari Map Of The Soul: 7 – BTS Colpa delle Favole – Ultimo Eternal Atake – Lil Uzi Vert (NEW) Machete Mixtape 4 – Machete

Bando guida la classifica dei singoli

Nei singoli si conferma al primo posto la rivelazione Anna con “Bando” che ha superato ormai quota 9 milioni di riproduzioni su Spotify. Ghali occupa il resto del podio con “Good Times” e “Boogieman”, seguito dalla new entry “Neon – Le Ali” di Marracash ed Elisa. Questa la classifica completa:

Bando – Anna Good Times – Ghali Boogieman – Ghali feat. Salmo Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari Neon – Le Ali – Marracash & Elisa (NEW) Rapide – Mahmood Fai rumore – Diodato Blinding Lights – The Weekend Per sentirmi vivo – Fasma & GG Rap Shit – Nitro feat. tha Supreme & Gemitaiz (NEW)

Nei vinili ancora “The Dark Side of The Moon”

Tra i vinili ritorna al primo posto “The Dark Side of The Moon” dei Pink Floyd alla 161esima settimana in classifica. Al secondo posto “Laska” di Mecna, mentre chiude il podio “Astroworld” di Travis Scott. Nella top 5 ancora i Pink Floyd con “The Wall” e i CSI con lo storico “Tabula Rasa Elettrificata”. La classifica completa: