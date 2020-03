Biffy Clyro in concerto a Milano: la data

Tornano live in Italia i Biffy Clyro. Giovedì 29 ottobre, infatti, la band scozzese si esibirà al Lorenzini District di Milano. I biglietti saranno disponibili in artist presale da mercoledì 18 marzo alle ore 11, sul sito di Ticketone a partire dalle ore 11 di venerdì 20 marzo e in tutte le rivendite autorizzate dalle ore 11 di mercoledì 25 marzo. Sarà un ritorno a Milano per il gruppo, che si era esibito l’ultima volta in città a settembre 2018. Il concerto farà parte del nuovo tour europeo della band, che partirà a settembre da casa loro, la Scozia, per chiudersi a novembre inoltrato in Svezia.

In arrivo il nuovo album “A Celebration of Endings”

Nel concerto milanese i Biffy Clyro presenteranno il loro nuovo album, “A Celebration of Endings”, atteso per il prossimo 15 maggio. «Questo è un album molto lungimirante da una prospettiva sia personale che sociale – spiega il frontman Simon Neil – il titolo fa riferimento al vedere la gioia nel cambiamento, piuttosto che la tristezza. Cambiare significa progredire ed evolvere. Puoi conservare tutto ciò che hai amato ma dimentica tutte le cose brutte! Si tratta di riprendere il controllo». E la band ha già lanciato i singoli “Instant History” e “End Of”, quest’ultimo pubblicato lo scorso 6 marzo. Di seguito la tracklist completa del disco:

North Of No South The Champ Weird Leisure Tiny Indoor Fireworks Worst Type Of Best Possible Space End Of Instant History The Pink Limit Opaque Cop Syrup

L’ascesa irresistibile dei Biffy Clyro

Attivi dal 1995, Simon Neil, James Johnston e Ben Johnston pubblicano il primo album in studio “Blackened Sky” nel 2001, mentre due anni dopo esce “The Vertigo Of Bliss”. Segue nel 2004 il loro terzo disco, intitolato “Infinity Lands”, ma è il 2007 l’anno in cui il gruppo si fa conoscere al grande pubblico grazie a “Puzzle”, certificato platino nel Regno Unito. Il loro quinto progetto discografico, “Only Revolutions”, è del 2009. Il 2013 è anche l’anno in cui esce “Opposites”, che schizza ai vertici delle classifiche di vendita, aggiudicandosi in pochissimo tempo la posizione numero 1 delle charts inglesi e facendo vincere loro il premio Best Album ai Kerrang! e ai Q Awards. Con l’album “Ellipsis”, uscito l’8 luglio 2016 per Warner Music, il gruppo dimostra la sua tensione al cambiamento inserendo all’interno del disco elementi di elettronica, indie rock e post hardcore che portano ad un’evoluzione del suono, senza compromettere lo stile personalissimo che li caratterizza. Il 25 maggio 2018 pubblicano il disco, “MTV Unplugged: Live At Roundhouse London” registrato nella famosa Roundhouse di Londra, venue che ha rappresentato il rilancio nel Regno Unito dell’iconica serie televisiva MTV Unplugged. Nel 2019 viene pubblicato l’album “Balance, not Symmetry”, la cui tracklist è colonna sonora originale del film omonimo del regista Jamie Adams con cui Simon Neil collabora anche per la scrittura della sceneggiatura. Il disco, prodotto dai Biffy Clyro e da Adam Noble (Nothing But Thieves, Liam Gallagher), racchiude in sé tutti gli elementi che hanno reso unico e distintivo il loro suono, nonostante si presenti come un album introspettivo e sperimentale. Inoltre, all’interno sono contenuti tre brani strumentali e una registrazione in studio di “Different Kind of Love”, originariamente presentata nell’album “MTV Unplugged”.