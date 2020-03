The Killers, il nuovo singolo è “Caution”

Secondo singolo in uscita per i The Killers, che giovedì 12 marzo lanciano “Caution”, anticipato sui loro canali social da un breve teaser di 30 secondi. Il brano sarà nel sesto album in studio della band, “Imploding the Mirage”, atteso per la fine di quest’anno. “Imploding the Mirage” è il seguito di “Wonderful Wonderful” del 2017, che comprendeva il singolo “The Man”, arrivato alla numero 2 dell’Alternative Songs Chart di Billboard. Lo scorso 15 gennaio la band aveva dato alle stampe “Land of the free”, una canzone assolutamente politica per esprimere il dissenso verso l’amministrazione Donald Trump. Il video che accompagna il brano è un vero e proprio short film realizzato dal celebre regista Spike Lee, da sempre impegnato su temi politici e sociali.

Cosa sappiamo del nuovo album “Imploding the Mirage”

Del nuovo disco dei The Killers l’unica cosa che si sa con certezza è il titolo, “Imploding the Mirage”. Il resto è ancora avvolto sotto una coltre di pesanti nubi. Non è ancora stata svelata la data di uscita: si era vociferato di una release in primavera, ma la pandemia coronavirus potrebbe rallentare l’idea. Sul finire del 2019, poi, la band da Las Vegas aveva lanciato una sorta di contest per indovinare la tracklist dell’album. La formazione di Las Vegas ha pubblicato su Twitter un nuovo elenco con undici titoli di canzoni che potrebbero figurare nell’ideale seguito di “Wonderful wonderful” del 2017. Lo scorso 9 ottobre i Killers avevano già condiviso su Instagram una possibile tracklist del nuovo disco. Il 29 dicembre, invece, la band di “Hot fuss” ha mostrato un aggiornamento di quell’elenco postando sui social lo screenshot di una nota segnata su un cellulare, accompagnato da una didascalia che recita: “È semplice come contare 1 2 3”. Il post presenta tre diverse liste: A, B e C. La prima include dieci titoli in cui si riconoscono alcuni nomi proposti nella tracklist precedentemente divulgata dalla band e la possibile title track del disco. La lista B presenta solo la dicitura “Man and woman enough” - possibile nuovo titolo di “Man + woman” che appariva nell’elenco condiviso a ottobre; la C, invece, risulta tagliata e priva di ulteriori indizi.

The Killers al Milano Summer Festival

Quel che è certo è che la band la prossima estate sarà anche in Italia. Il concerto di domenica 12 luglio dei The Killers al Milano Summer Festival, in programma all’interno dell’ippodromo Snai di San Siro, è l’unica data italiana che la band capitanata da Brandon Flowers ha annunciato nel nostro Paese per il suo “Imploding the Mirage Tour 2020”. I biglietti per il live sono in vendita già da venerdì 14 febbraio sul sito di TicketOne e nei punti vendita fisici autorizzati: il prezzo è di 49,45 euro. Il festival già conta diversi appuntamenti nel suo cartellone: il 10 giugno ci saranno i Green Day, il 17 giugno Post Malone, il 2 luglio gli Aqua, il 6 luglio i Faith No More, il 9 luglio Thom Yorke, il 10 luglio The Script, il 24 luglio Ozuna. E il 12 luglio, appunto, i Killers. Il tour dei Killers partirà il 28 maggio dal Regno Unito, per poi fare tappa nei principali Paesi europei: Irlanda, Germania, Belgio, Spagna, Croazia, Repubblica Ceca, Russia e, ovviamente, Italia.