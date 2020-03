Arriverà mercoledì 18 marzo “The Platinum Collection”, nuovo triplo cd di Bugo pubblicato da Universal Music Italia. Una raccolta nella quale sono presenti tutte le più belle canzoni scritte dal cantautore in una carriera ormai lunga un quarto di secolo: da “Amore mio Infinito” con Violante Placido a “Love Boat Remix” di Roba Baldi passando per una inedita versione live in studio del brano “Che diritti ho su di te”. Il 17 aprile inoltre, in occasione del Record Store Day, Universal Music pubblicherà, a 18 anni dall'esordio, per la prima volta in vinile 180g colorato "Dal lofai al cisei" considerato il vero debutto discografico di Bugo nonché uno dei suoi lavori più riusciti.

La tracklist completa

È già stata svelata la tracklist completa del triplo cd che sarà un po’ la summa di tutta l’opera di Bugo. Non faranno parte dell’opera i brani tratti dall’ultimo album “Cristian Bugatti”, che comprende anche il singolo sanremese “Sincero”. Eccola:

Disco 1

Casalingo Io Mi Rompo I Coglioni Pasta Al Burro Con Il Cuore Nel Culo Fai la Fila Portacenere Piede Sulla Merda La Mia Fiamma Carla è Franca Alleluia 1 Rep

Disco 2

Caramelle Un Altro Conato Devo Fare Un Brec Spargimento Di Sangue Il Sintetizzatore Hasta la Schiena Siempre Mezz’ora Prima Di Morire Guardo Su Cosa Fai Stasera Quando Vai Via Se Avessi 50 Anni Rimbambito Ggeell Plettrofolle Che Lavoro Fai Gelato Giallo La Caffettiera Millennia Balliamo Un Altro Mese Felicità Primitivo

Disco 3

C’e Crisi Nel Giro Giusto Sesto Senso La Mano Mia Le Buone Maniere La Salita Non Ho Tempo Comunque Voglio Te Mattino E Ora Respiro I Miei Occhi Vedono Il Sangue Mi Fa Vento Amore Mio Infinito Love Boat Che Diritti Ho Su Di Te

La carriera di Bugo

Dopo oltre venti anni di carriera nel circuito indipendente italiano, Bugo è emerso grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 formando la coppia che scoppia con Morgan. Eppure alle spalle l’artista milanese ha tanta gavetta nei sottoscala della musica italiana. Nei primi anni era stato spesso paragonato a Beck, dedicandosi alla sperimentazione e cercando sempre di intraprendere nuove strade. Attivo come musicista dal 1996, Bugo ha ottenuto popolarità con l’album “Sentimento Westernato”. Nel 2002 irrompe sulla scena musicale italiana con “Dal lofai al cisei” e con i brani “Casalingo” e “Io mi rompi coglioni”. Una folgorazione che sorprende tutti e gli permette di conquistare il titolo di artista italiano dell’anno al Mei. Nel 2006 pubblica “Sguardo contemporaneo” e duetta con Violante Placido in “Amore mio infinito”. Sembra l’inizio di una svolta verso un approccio più commerciale ma due anni dopo vira completamente verso l’elettronica. Nasce così “C’è crisi” che conquista il pubblico così come l’album “Contatti”. Il progetto discografico vede la partecipazione di Stylophonic e riceve ottimi riscontri anche all’estero, tanto che viene scelto da Steve Aoki per una sua compilation realizzata per BBC Radio. Sono ben nove gli album in studio pubblicati, con anche esperienze al cinema come quella nata per “Missione di pace” dove compare come attore e ha curato l’intera colonna sonora.