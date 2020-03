Anche Marracash, come tantissimi altri artisti italiani, ha dovuto rinviare il suo “In Persona tour”. La tournée nei palazzetti, il cui inizio era previsto a fine marzo con concerti in programma fino al mese di maggio, è stata interamente posticipata in autunno. Il rapper ha già comunicato le nuove date, all’appello mancano solo gli show previsti a Jesolo e all’Arena di Verona, di cui avremo aggiornamenti nelle prossime settimane.

Marracash: le nuove date, posticipate, del suo “In Persona tour”

“Ho sperato per settimane di non dovervi dare questa notizia ma mi sembra evidente che il momento sia arrivato. Il tour nei palazzetti è spostato in autunno”, sono queste le parole condivise da Marracash per comunicare ai fan il rinvio della sua intera tournée. Dalla primavera si passa direttamente all’autunno, i concerti sono stati rifissati nelle stesse location a partire dal prossimo 13 settembre. Mantenute le quattro date al Mediolanum Forum di Assago (Milano), con le prime tre già sold out. Per quanto riguarda gli show in programma a Jesolo e all’Arena di Verona, originariamente previsti rispettivamente il 28 marzo e il 22 maggio, gli appuntamenti saranno rischedulati e comunicati al pubblico entro il prossimo 3 aprile. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di Ticketone. “State tranquilli, il momento di rincontrarci è solo rimandato. Per me sarà anche un modo per preparare uno show ancora più grande e che non avete mai visto. Sarà liberatorio festeggiare insieme dopo aver superato questa situazione uniti. Vi voglio bene, abbiate cura di voi e delle regole”. Ecco tutte le nuove date del tour di presentazione di “Persona”, il nuovo album di Marracash:

13 settembre – Mediolanum Forum – Assago, Milano (sostituisce la data del 3 aprile) – sold out

14 settembre – Mediolanum Forum – Assago, Milano (sostituisce la data del 4 aprile) – sold out

16 settembre – Mediolanum Forum – Assago, Milano (sostituisce la data del 18 aprile) – sold out

17 settembre – Mediolanum Forum – Assago, Milano (sostituisce la data del 2 maggio)

20 ottobre – Palazzo dello Sport – Roma (sostituisce la data del 6 aprile)

22 ottobre – Palapartenope – Napoli (sostituisce la data del 9 aprile)

24 ottobre – Unipol Arena – Bologna (sostituisce la data del 24 aprile)

26 ottobre – Nelson Mandela Forum – Firenze (sostituisce la data del 16 aprile)

27 ottobre – Pala Alpitour – Torino (sostituisce la data del 28 aprile)

30 ottobre – Pala Catania – Catania (sostituisce la data del 9 maggio)

1 novembre – Palaflorio – Bari (sostituisce la data del 7 maggio)

“Persona”, il nuovo album di Marracash

Il 2019 è stato l’anno del ritorno discografico di Marracash: lo scorso 31 ottobre il rapper ha pubblicato il suo nuovo album “Persona” (già certificato doppio disco di platino). Il disco è ispirato dall’omonimo film di Ingmar Bergman ed è incentrato sul tema del doppio: l'artista (Marracash) e la persona (Fabio). Al progetto hanno preso parte molti artisti della scena hip hop e trap italiana, tra cui Gué Pequeno, Coez, Mahmood, Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta, Tha Supreme e altri. Il 6 marzo 2020 Marracash ha pubblicato il singolo inedito “Neon – Le Ali” in featuring con Elisa. Il brano è tratto dalle sessioni di registrazione di “Persona”, ma non è stato incluso nella tracklist del disco a causa dei tempi stretti di pubblicazione.