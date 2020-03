Lo stanno facendo diversi artisti, ora si aggiunge anche Gianna Nannini. Giovedì 12 marzo alle ore 16 la cantante toscana si esibirà in diretta dalla sua pagina Instagram. Come già fatto nei giorni scorsi da Vasco Brondi, Francesca Michielin e Francesco Gabbani, anche la decana del rock al femminile italiana lancia questa iniziativa per stare vicina ai propri fans. «La cosa brutta di questo virus è la solitudine – scrive la Nannini sui suoi canali social per lanciare l’iniziativa – ognuno di noi deve mettere a disposizione qualcosa di suo per la nostra comunità. Io sono a Milano e voglio organizzare delle serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza». La rocker senese sarà quindi in diretta dalla sua casa-studio, il luogo in cui nascono le sue canzoni: si accompagnerà piano e chitarra in un live acustico, risponderà alle domande dei fan e racconterà gli aneddoti che hanno caratterizzato la sua vita nel capoluogo lombardo. «Da questo momento attiveremo i dispositivi che già si usano per la scuola online (come ho visto nella scuola di Penelope) e faremo il possibile per superare questo terribile momento insieme - ha aggiunto - l’essere umano deve ripartire dalla sua debolezza, dalla sua fragilità, per scoprire nuove cose dimenticate, senza farsi attanagliare dalla paura». La Nannini ha chiuso lanciando un hashtag: #iosuonodacasa.

Un antipasto di tour

Il live casalingo sarà un piccolo antipasto del tour europeo che vedrà Gianna Nannini impegnata a partire dal prossimo mese di maggio. In mezzo solo la data del 30 maggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze, mentre il resto del tour italiano è previsto per il mese di novembre. L’artista senese prima girerà l’Europa tra l’estate e l’autunno, quindi si esibirà in tutta la penisola con un ciclo di concerti nei principali palasport italiani tra novembre e dicembre. La rocker toscana porterà sul palco il suo nuovo album di inediti "La Differenza" (Charing Cross Records Limited/Sony Music) e i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera, in cui ha conquistato generazioni di fan con il suo marchio di fabbrica che unisce dolcezza melodica e trascinante energia. I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone con prezzi che partono da 29 euro.

Tutte le date

Di seguito tutti i concerti di Gianna Nannini in programma:

Il “Gianna Nannini European Tour”

Venerdì 15 maggio – Londra, Shepherd’s Bush

Lunedì 18 maggio – Parigi, Olympia

Mercoledì 20 maggio – Bruxellese, Cirque Royale

Giovedì 21 maggio – Lussemburgo, Rockal

Martedì 23 giugno – Colonia, Tanzbrunnen

Mercoledì 24 giugno – Ehingen, Marktplatz

Venerdì 26 giugno – Berlino, Zitadelle Spandau

Sabato 27 giugno – Amburgo, Stadtpark Openair

Venerdì 9 ottobre – Aalen, Ulrich Pfeifle Halle

Sabato 10 ottobre – Ludwigsburg, Mhp Arena

Lunedì 12 ottobre – Monaco di Baviera, Philarmonie

Martedì 13 ottobre – Francoforte, Alte Oper Frankfurt

Giovedì 15 ottobre – Kempen, Big Box Allgau

Sabato 17 ottobre – Norimberga, Meistersingerhalle

Mercoledì 21 ottobre – Zurigo, Hallenstadion

Venerdì 23 ottobre – Ginevra, Theatre Du Leman

Il “Gianna Nannini Palasport 2020”