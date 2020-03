Ben Harper in concerto: nuova data annunciata a Valmontone

Ben Harper ha annunciato una nuova data in Italia per il tour estivo: ecco le info sul concerto di Valmontone

Nonostante il brutto periodo che l’Italia sta passando in questo momento, causa coronavirus, alla lunga lista di concerti posticipati o annullati si aggiunge una goccia di positività con un nuovo importante annuncio. Ben Harper ha confermato un ulteriore concerto italiano nel suo calendario estivo: oltre alle date già svelate nel nostro Paese, arriva un nuovo appuntamento in programma per il 6 agosto al Valmontone Outlet di Valmontone (Roma). I biglietti per questa data sono disponibili a partire da mercoledì 11 marzo su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo, posto unico, è di 25 euro + diritti di prevendita.

Ben Harper: tutti i concerti in Italia del tour estivo

Anche quest’anno Ben Harper ha riservato una bella fetta del suo tour all’Italia, con ben sette date già confermate in tutto il Paese. I concerti si terranno nelle location all’aperto di varie città, dal nord al sud, a partire dal prossimo 15 luglio con l’appuntamento in Piazza Castello a Marostica (VI) fino allo show in programma il 10 agosto al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR). I biglietti per tutte le date estive del songwriter californiano sono disponibili su circuito Ticketone. I prezzi variano in base alla location scelta e alla tipologia di posto selezionata. Ben Harper sarà accompagnato sul palco dagli Innocent Criminals, già coinvolti nella maggior parte dei suoi progetti: Leon Mobley alle percussioni, Juan Nelson al basso, Oliver Charles alla batteria e Jason Mozersky alla chitarra. Un imperdibile appuntamento col nuovo fenomeno del blues internazionale. Ecco tutte le date italiane in calendario per la prossima estate:

15 luglio 2020, Piazza Castello - Marostica (VI)

17 luglio 2020, Piazza Napoleone - Lucca

4 agosto 2020, Rocca Malatestiana - Cesena

5 agosto 2020, Festa di Radio Onda d’Urto - Brescia

6 agosto 2020, Valmontone Outlet - Valmontone (RM)

8 agosto 2020, Teatro Antico - Taormina (ME)

10 agosto 2020, Parco dei Suoni - Riola Sardo (OR)

La possibile scaletta del concerto

Di seguito riportiamo, come linea guida ed esempio, la scaletta seguita da Ben Harper & The Innocent Criminals durante le recenti date del tour 2020. Oltre alle sue indimenticabili canzoni, il cantautore statunitense porterà probabilmente in scena anche alcune celebri cover. La scaletta delle date estive in Italia potrà ovviamente subire variazioni in base alle scelte dell’artista.