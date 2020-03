Bob Geldof, in uscita il nuovo album “Citizens of Boomtown”

Dopo 35 anni tornano in pista i Boomtown Rats. Bob Geldof ha riunito la storica band irlandese, che aveva lasciato nel 1985 per intraprendere la carriera da solista, per un nuovo album che si intitola “Citizens of Boomtown”. Uscirà venerdì 13 marzo per Bmg. Un disco in studio, prodotto dal loro storico bassista Pete Briquette, nove tracce che in alcuni casi sono “destabilizzanti” con innesti di disco glam ma che presentano anche autentiche gemme. I Boomtown Rats presto partiranno in tour, ovviamente le date in questi tempi di coronavirus sono super suscettibili di cambiamenti. È inoltre prevista per l’inizio del 2021 l’uscita di un docufilm con la regia di Billy McGrath, amico storico di Bob Geldof e della band, nella quale egli racconta la straordinaria parabola dei Rats attraverso una serie di interviste (tra gli altri di Bono, Sting , Sinead O’Connor e Dave Stewart) e immagini inedite provenienti dagli archivi privati. Dai loro inizi a Dun Laoghaire fino ai giorni nostri, passando per le battaglie punk, i successi, le vicende drammatiche, il Live Aid.

C’è anche un libro

Oltre al nuovo album, lo stesso giorno uscirà un nuovo libro di Bob Geldof. Pubblicato da Faber Music, attendendo di capire chi lo tradurrà in Italia. “Tales of Boomtown Glory” raccoglie tutti i testi delle canzoni scritte da Bob Geldof per i Boomtown Rats e per i suoi sette album solisti, accompagnati da un’introduzione e dalla storia di 28 canzoni di Geldof. Il tutto con scatti esclusivi dei quaderni dei suoi appunti collezionati negli anni. I racconti offrono un’interessante descrizione delle circostanze, le ispirazioni e il contesto in cui nacquero le canzoni. Le liriche delle 189 canzoni incluse riguardano anche materiale inedito, nonché tutti i brani del nuovo album “Citizens Of Boomtown”.

Non solo Live Aid