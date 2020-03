Per Chadia Rodriguez un 8 marzo contro il cyber bullismo

Una presa di posizione contro cyber bullismo e body shaming, intenzionalmente senza censure. Con lo scopo di far riflettere sul peso delle parole che vengono dette o digitate. In occasione della Festa della Donna, Chadia Rodriguez pubblica sul suo profilo Instagram un video in cui raccoglie alcuni dei commenti più violenti che le sono stati rivolti proprio sui social.



Chadia conta oltre 100 live in tutta Italia e il successo dell'EP di esordio Avere 20 Anni che l'ha consacrata come la rapper numero #1 nella scena femminile italiana, superando i 100 milioni di stream tra Spotify e YouTube. Di origine metà marocchina e metà spagnola, si è distinta nel filone della trap italiana, portando un tocco di femminilità ma senza rinunciare all’impetuosità espressiva che caratterizza questo genere e ha colpito tutti per i suoi testi e la sua attitudine sfrontata e sessualmente esplicita che contraddistingue le sue colleghe d'oltreoceano, cosa tutt’ora assai rara in Italia, facendole andare a segno ogni singolo.